版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 08:28 BJT

美股业绩：康宁第一季营收下滑但净利提高，第二季LCD玻璃销售料强劲

路透4月28日 - 苹果和三星电子的供应商-康宁公司(Corning) 称，预计第二季液晶显示器(LCD)玻璃销售将增加。

该公司还预计第二季玻璃价格下降速度放缓。康宁还向索尼 和LG电子 等电子消费品企业供应LCD面板。

康宁股价盘前涨2.8%，但周二收盘跌1.39%报22.07美元.

该公司称，预计当前季度光学通信业务营收将增长5%左右，因电信运营商和企业网络需求依然强劲。

康宁3月完成对三星光纤业务的收购。

公司称当前季度专业材料业务营收料下降5%左右，不过预计该业务中的大猩猩玻璃(Gorilla Glass)第二季会保持强劲。

该公司预计第二季LCD玻璃较第一季增幅为1-3%左右。

包括LCD在内的显示器科技部门核心营收略升至9,720亿美元。

康宁称，3月31日止的第一季净营收下滑1%至22.7亿美元，上年同期为22.9亿美元。

该公司净利增至4.07亿美元或每股盈余0.29美元，高于上年同期的3.01亿美元和0.2美元。核心净营收为24.3亿美元。

公司核心业务每股盈余0.35美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预估经调整的每股盈余0.34美元，营收24.8亿美元。(完) (编译 李爽 审校 王丽鑫)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐