美股业绩：康宁第一季营收下滑但净利提高，第二季LCD玻璃销售料强劲

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
路透4月28日 - 苹果和三星电子的供应商-康宁公司(Corning) 称，预计第二季液晶显示器(LCD)玻璃销售将增加。
该公司还预计第二季玻璃价格下降速度放缓。康宁还向索尼 和LG电子 等电子消费品企业供应LCD面板。
康宁股价盘前涨2.8%，但周二收盘跌1.39%报22.07美元.
该公司称，预计当前季度光学通信业务营收将增长5%左右，因电信运营商和企业网络需求依然强劲。
康宁3月完成对三星光纤业务的收购。
公司称当前季度专业材料业务营收料下降5%左右，不过预计该业务中的大猩猩玻璃(Gorilla Glass)第二季会保持强劲。
该公司预计第二季LCD玻璃较第一季增幅为1-3%左右。
包括LCD在内的显示器科技部门核心营收略升至9,720亿美元。
康宁称，3月31日止的第一季净营收下滑1%至22.7亿美元，上年同期为22.9亿美元。
该公司净利增至4.07亿美元或每股盈余0.29美元，高于上年同期的3.01亿美元和0.2美元。核心净营收为24.3亿美元。
公司核心业务每股盈余0.35美元。
据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预估经调整的每股盈余0.34美元，营收24.8亿美元。(完) (编译 李爽 审校 王丽鑫)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开