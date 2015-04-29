中国个股：长江证券第一大股东变更，新理益斥100亿元接手近15%股权

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
路透上海4月29日 - 中国中型券商长江证券 周三公告称，公司第一大股东海尔投资发展公司将所持长江证券14.72%股权全数出让给新理益集团，作价100亿元人民币，新理益将成为长江证券新的第一大股东。
新理益大股东刘益谦是国内资本市场的活跃人士，新理益还是天茂集团 大股东。公告并指出，新理益不排除在未来12个月内进一步增持长江证券股份的可能性。
公告显示，新理益将在周三前支付20亿元定金和10亿元转让款，在5月25日前支付70亿元价款，新理益以自有资金及合法自筹资金来支付。
以这次转让的6亿9,788.81万股来计，此次转让每股价格为14.33元，是在长江证券本次停牌前30个交易日收盘均价基础上折让约一成。
海尔投资发展注册资本2.52亿元，青岛海尔集体资产管理协会占63.42%股权，海尔集团占21.05%，员工及个人出资比例为15.53%。
长江证券自上周三起停牌，等待重大事项公告，上一交易日收报18.92元。公司股票周三起将复牌。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开