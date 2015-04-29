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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 08:10 BJT

《中国报摘》--中国证券报4月29日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署完善消费品进出口相关政策，丰富国内消费者购物选择；确定加快成品油质量升级措施，推动大气污染治理和企业技术升级；决定实施稀土钨钼资源税改革，促进理顺资源税费关系。

* 其他:

--证监会相关负责人表示，证监会将构建私募基金监管体系，加强行业自律，强化事中事后监管，并通过风险监测、检查执法、投资者教育等方面，坚决防范私募基金非法集资风险。

--中国证券登记结算有限责任公司公布，前一周沪深两市新增A股开户数环比增加26.81%。期末股票账户数达到2.01亿户，首次突破2亿。

--泰康人寿宣布，旗下子公司泰康资产管理有限责任公司开展公募基金管理业务资格已获监管机构批准；泰康资产成为业内首家获批开展公募基金业务的险资资管公司，将以公募事业部的方式开展公募基金管理业务。

--国内最大基金公司天弘基金旗下21只公募基金一季末总规模达到7,318亿元人民币，挂钩余额宝的基金规模依然保持着单只基金规模的第一，截至今年3月底，达到7,117亿元。

--上实发展 公告，拟非公开发行募资总额不超过60亿元，其中现金部分认购规模不超过58.61亿元，将用于收购上投控股100%股权、投资青岛国际啤酒城改造项目二三期工程等。

--招商银行 发布2015年一季报，当季实现净利润172.2亿元，同比增长15.22%。

--豫园商城 公告称，拟非公开发行募资不超过100亿元，扣除发行费用后将全部用于黄金珠宝全产业链互联网平台，以及补充流动资金。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 边竞; 审校 林高丽)

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