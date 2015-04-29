《中国报摘》--中国证券报4月29日

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署完善消费品进出口相关政策，丰富国内消费者购物选择；确定加快成品油质量升级措施，推动大气污染治理和企业技术升级；决定实施稀土钨钼资源税改革，促进理顺资源税费关系。
* 其他:
--证监会相关负责人表示，证监会将构建私募基金监管体系，加强行业自律，强化事中事后监管，并通过风险监测、检查执法、投资者教育等方面，坚决防范私募基金非法集资风险。
--中国证券登记结算有限责任公司公布，前一周沪深两市新增A股开户数环比增加26.81%。期末股票账户数达到2.01亿户，首次突破2亿。
--泰康人寿宣布，旗下子公司泰康资产管理有限责任公司开展公募基金管理业务资格已获监管机构批准；泰康资产成为业内首家获批开展公募基金业务的险资资管公司，将以公募事业部的方式开展公募基金管理业务。
--国内最大基金公司天弘基金旗下21只公募基金一季末总规模达到7,318亿元人民币，挂钩余额宝的基金规模依然保持着单只基金规模的第一，截至今年3月底，达到7,117亿元。
--上实发展 公告，拟非公开发行募资总额不超过60亿元，其中现金部分认购规模不超过58.61亿元，将用于收购上投控股100%股权、投资青岛国际啤酒城改造项目二三期工程等。
--招商银行 发布2015年一季报，当季实现净利润172.2亿元，同比增长15.22%。
--豫园商城 公告称，拟非公开发行募资不超过100亿元，扣除发行费用后将全部用于黄金珠宝全产业链互联网平台，以及补充流动资金。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 林高丽)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开