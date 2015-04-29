《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月29日

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
*工商时报：
--两岸监督条例昨日再度因台联党团程序杯葛未能付委，立法院空转一天。国民党团书记长廖国栋表示，下周会再提出复议案。至于〞加薪四法〞中的公司法修正案，则列入周五院会第一案，预计劳动节当天可完成三读。
--民进党主席蔡英文今日上午亲赴位于新竹科学园区的台积电总部，拜会董事长张忠谋。民进党发言人郑运鹏表示，对谈重点将涵盖台湾未来及产业发展、劳工政策、节能减碳的技术应用等。据了解，蔡英文近期会有一系列的企业请益行程。
--〞朱习会〞即将展开，国民党主席朱立伦昨天表示，台湾要用正面的态度面对两岸交流，不论是政府对政府、政党对政党，用这样的方式交往对全民有利。立法院长王金平也表示，等两岸政治制度、所得、价值观和宗教自由度相近，彼此间〞什么事都好谈〞。
*经济日报：
--富邦金控 董事会决议，拟提请股东会授权进行募资，金额上限高达800亿台币，不仅创下富邦金历年最大规模，也是金控公司历来单次募资或现增最大。
--迎战数位时代挑战，行政院昨日敲定〞智慧网路新台湾政策白皮书〞初稿，宣示要让台湾迈向高速网路时代，2017年前累计释出行动通讯频宽将达390MHz，2020年上网用户将跨入1,500万户。政府也宣示2020年前，至少要释出3万个公开资料集，并加速开挖〞网路版〞健康照护、电子商务、金融等商机。外界预期，在未来五年政府以几近免费方式扩大释出资料，将形成庞大的资料商机。(完)
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台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开