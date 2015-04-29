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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 08:30 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月29日

*工商时报：

--两岸监督条例昨日再度因台联党团程序杯葛未能付委，立法院空转一天。国民党团书记长廖国栋表示，下周会再提出复议案。至于〞加薪四法〞中的公司法修正案，则列入周五院会第一案，预计劳动节当天可完成三读。

--民进党主席蔡英文今日上午亲赴位于新竹科学园区的台积电总部，拜会董事长张忠谋。民进党发言人郑运鹏表示，对谈重点将涵盖台湾未来及产业发展、劳工政策、节能减碳的技术应用等。据了解，蔡英文近期会有一系列的企业请益行程。

--〞朱习会〞即将展开，国民党主席朱立伦昨天表示，台湾要用正面的态度面对两岸交流，不论是政府对政府、政党对政党，用这样的方式交往对全民有利。立法院长王金平也表示，等两岸政治制度、所得、价值观和宗教自由度相近，彼此间〞什么事都好谈〞。

*经济日报：

--富邦金控 董事会决议，拟提请股东会授权进行募资，金额上限高达800亿台币，不仅创下富邦金历年最大规模，也是金控公司历来单次募资或现增最大。

--迎战数位时代挑战，行政院昨日敲定〞智慧网路新台湾政策白皮书〞初稿，宣示要让台湾迈向高速网路时代，2017年前累计释出行动通讯频宽将达390MHz，2020年上网用户将跨入1,500万户。政府也宣示2020年前，至少要释出3万个公开资料集，并加速开挖〞网路版〞健康照护、电子商务、金融等商机。外界预期，在未来五年政府以几近免费方式扩大释出资料，将形成庞大的资料商机。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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