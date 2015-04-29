《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月29日

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
路透香港4月29日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较 .(1美元=7.7503港元 ) 美国股市周二交投震荡，道琼工业指数 升72.17点，或0.4%，至18,110.14点，受助于默 克 业绩强劲及IBM 增加派息后股价大涨，但苹果 下滑拖累Nasdaq指数收低 。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 172.640 -1.28 22756 13.380 0.60 中国铝业 17.390 1.76 73148 5.391 -0.72 中国移动 74.090 -1.12 203949 114.844 -0.05 中国人寿 75.140 1.68 46486 38.824 1.90 中石油 131.470 -2.11 25601 10.189 0.49 中石化 94.130 -0.89 62633 7.295 0.49 汇丰控股 49.570 0.18 2512385 76.836 0.57 中电信 76.910 -1.31 14207 5.961 0.86 中国联通 19.800 1.07 178850 15.346 -0.22 兖州煤业 10.260 -3.93 34007 7.952 -1.83 华能国际 57.860 -1.65 16382 11.211 0.28 南方航空 50.560 -2.26 15796 7.837 0.60 东方航空 38.160 -2.63 22079 5.915 1.46 中芯国际 5.490 0.00 5586 0.851 -1.05 （完） (整理 梁慧仪)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开