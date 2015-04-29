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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 08:27 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月29日

路透香港4月29日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较
.(1美元=7.7503港元 )
    
    美国股市周二交投震荡，道琼工业指数 升72.17点，或0.4%，至18,110.14点，受助于默
克 业绩强劲及IBM 增加派息后股价大涨，但苹果 下滑拖累Nasdaq指数收低
。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       172.640   -1.28      22756            13.380       0.60
 中国铝业                      17.390    1.76      73148             5.391      -0.72
 中国移动                      74.090   -1.12     203949           114.844      -0.05
 中国人寿                      75.140    1.68      46486            38.824       1.90
 中石油                       131.470   -2.11      25601            10.189       0.49
 中石化                        94.130   -0.89      62633             7.295       0.49
 汇丰控股                      49.570    0.18    2512385            76.836       0.57
 中电信                        76.910   -1.31      14207             5.961       0.86
 中国联通                      19.800    1.07     178850            15.346      -0.22
 兖州煤业                      10.260   -3.93      34007             7.952      -1.83
 华能国际                      57.860   -1.65      16382            11.211       0.28
 南方航空                      50.560   -2.26      15796             7.837       0.60
 东方航空                      38.160   -2.63      22079             5.915       1.46
 中芯国际                       5.490    0.00       5586             0.851      -1.05
 （完）

 (整理　梁慧仪)

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