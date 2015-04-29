中国个股：豫园商城拟定增募资至多100亿元，打造黄金珠宝互联网平台

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
路透上海4月29日 - 上海豫园旅游商城股份有限公司 周三公告称，拟以不低于13.87元人民币/股，非公开发行不超过7亿股，募资不超过100亿元人民币，扣除发行费用后将全部用于黄金珠宝全产业链互联网平台，以及补充流动资金。
公告显示，其中本次黄金珠宝全产业链互联网平台计划投资总额为80.28亿，包括五大平台和一个中心的软硬件采购、建设、维护和推广投入。
豫园商城指出，黄金珠宝全产业链互联网平台采用“互联网＋”的模式重构黄金珠宝业，在产业链的产品设计、加工和销售环节分别搭建对应的设计平台、加工商管理展示平台、O2O销售平台，并将全产业链的信息在数据中心进行整合，从而打破传统产业链中各环节彼此之间相互封闭的状态，实现各环节的信息流通。
豫园商城还称，此外该平台中还加入全产业链金融支持平台，该平台将增强上下游企业融资能力，进而提升产业链整体效率。
豫园商城因筹划定增事项，公司股票4月8日起停牌，停牌前收报19.34元，此前一个月累计上涨40.2%。(完)
参看详情，可点选上海证券交易所网站 here（完） (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开