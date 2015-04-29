版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 29日 星期三 08:43 BJT

国际油市：美国原油期货下跌，但中东紧张局势令跌势受限

美国石油协会(API)周二稍晚公布数据显示，美国截至4月24日当周原油库存增加420 万桶，至4.854亿桶。市场预估为增加230万桶。库欣库存减少16.2万桶。

周二公布的路透调查显示，上周美国商业原油库存可能连续第16周增加，油品库存亦上升。美国能源资料协会(EIA)将于周三1430GMT公布4月24日止当周库存数据。

伊朗巡逻船周二在霍尔木兹海峡拦截一艘货船，并开火示警，迫使其驶入伊朗海域，这促使美国海军派出驱逐舰和侦察机以监视局势。

目前正值沙特领导的联军对也门境内伊朗支持的胡塞武装进行轰炸，也门紧张局势加剧。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/李爽 审校 戴素萍/李婷仪)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐