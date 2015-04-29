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货币新闻 | 2015年 4月 29日 星期三 08:50 BJT

韩国个股：现代重工股价重挫，之前公布第一季营业亏损

路透首尔4月29日 - 韩国现代重工 周三盘中股价跌逾4%，周二市场收盘后，该公司公布第一季营业亏损1,924亿韩元(1.8017亿美元)。

现代重工在一份声明中称，除了一次性的离职金以外，海外设计建造计划推迟相关订单调整导致成本上升。该公司在2014年年度亏损规模为纪录最大。(完) (编译 李爽 审校 王丽鑫)

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