中国基金：泰康资管获批公募基金牌照，为险资资管首家--报载

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
路透上海4月29日 - 中国证券报周三报导，泰康人寿旗下子公司泰康资产管理有限责任公司开展公募基金管理业务资格已获监管机构批准，这也是首家获批开展公募基金业务的险资资管公司。
报导指出，泰康资管将以公募事业部的方式开展公募基金管理业务，目前泰康资产受托资产管理总规模超过7,000亿元人民币。
截至上周，泰康资产的企业年金投资管理资产净规模超过900亿元，养老金产品投资管理资产净规模超过210亿元。
在获批开展公募业务之前，泰康资产所服务的客户主要为保险公司及保险业外机构客户，所发行的产品均为私募性质产品。2014年，泰康资产所管理的10只投连账户规模加权平均收益率为33.78%。
新版证券投资基金法将券商、保险资产管理公司、私募基金等机构首次纳入可直接开展公募基金业务的范围。而据2013年6月1日起开始实施的《资产管理机构开展公募证券投资基金管理业务暂行规定》，保险资管申请开展公募业务的条件包括资产管理规模不低于200亿元人民币，且最近一个季度净资产不低于5亿元。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 边竞/林高丽)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开