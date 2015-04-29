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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 09:01 BJT

更新版1-韩股业绩：三星电子预期第二季获利改善，谨慎看待下半年前景

即便这样，鲜有人预计三星会恢复至2014年创纪录的获利水平，因为全球智能手机市场的竞争日益加剧。高端市场苹果 最新款手机iPhone 6热卖，而低端市场小米手机等公司被证明是难以击败。苹果周一公布营收和获利好于华尔街预期，中国市场iPhone销量首次超过美国。

三星警示称，由于欧元及新兴市场货币贬值，今年稍晚全球需求可能走软，下半年业绩增强的典型产业模式今年可能不会那么明显。

汤森路透I/B/E/S访问的49名分析师预估中值是，三星电子2015年获利料为27.7万亿韩元，较2014年的25万亿韩元增加10.8%。(完) (编译 白云/龚芳/王兴亚；审校 王丽鑫/李婷仪/李爽)

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