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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 08:42 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月29日-5月6日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 4/29 美国 发售两年期浮息公债 4/29 美国 发售七年期公债 4/29 德国 40亿欧元 标售五年期联邦公债 4/29 意大利 标售中长期公债 5/1 日本 加强流动性标售 5/4 1350 法国 标售国库券(BTF) 5/6 德国 50亿欧元 标售两年期联邦公债

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 汪红英；审校 杜明霞)

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