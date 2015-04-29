《台湾重要政经日程》--4月29日

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
=====================今日重要政经消息============================== 4/29(三) --09:00 总统马英九视导陆委会。 --09:00 立法院内政委员会两岸监督条例座谈会。 --10:00 民进党主席蔡英文赴台积电 拜访。 --15:30 证交所放宽涨跌幅记者会。 ===================================================================== 4/30(四) --08:30 台湾第一季GDP概估值。 5/1(五) --劳动节，金融市场休市一日。 5/3(日) --第十届两岸经贸文化论坛。 5/4(一) --10:00 汇丰公布台湾4月采购经理人指数(PMI)。 5/5(二) --08:30 主计总处公布4月消费者物价指数，3月为年减0.61%。 --16:10 央行公布4月底外汇存底，上月底4,146.89亿美元。 5/8(五) --16:00 财政部公布4月进出口数据，上月出口金额年跌8.9%。 5/12(二) --12:30 央行代财政部标售发行104/8期公债，目标金额300亿台币，天期为30年期，5月15日(周五)发行 。 5/20(三) --16:10 台湾央行公布第一季经常帐，上季经常帐顺差191.8亿美元。 --16:00 台湾经济部公布4月外销订单，上月年增1.3%。 5/22(五) --08:30 台湾主计总处公布4月季调失业率，上月为3.75%。 5/25(一) --12:30 央行代财政部增额发行104/5期公债，目标金额300亿台币，天期为10年期，5月28日(周五)发行 。 --16:00 经济部公布4月工业生产指数年变动率，上月年增6.49%。 --16:10 央行公布4月M2年增率，上月为年增6.57%。 6/9(二) --12:30 央行代财政部标售104/9期公债，目标金300亿台币，天期五5年期，6月12日(周五)发行。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 6/23(二) --12:30 央行代财政部标售增额发行104/5期公债，金额300亿台币，天期10年期，于6月26日(周五)发行 。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开