中美贸易：美国维持对从中国进口的油井管征收“双反”关税

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
路透北京4月29日 - 据新华社报导，美国国际贸易委员会周二作出日落复审裁定，继续对从中国进口的油井管征收反倾销税和反补贴税。反倾销税率分为32.07%和99.14%两档，反补贴税率从20.9%至26.19%不等。
新华社周援引美国国际贸易委员会声明称，该委员会认为取消针对上述从中国进口产品的“双反”关税，可能导致在可预见的时间内再度对美国相关产业造成实质性损害。
报导称，根据美国贸易救济政策程序，美国商务部此前已作出日落复审的肯定性裁定，美国国际贸易委员会当天的裁定表明，美国将对从中国进口的上述产品继续征收反倾销税。美国政府于2010年开始对从中国进口的油井管征收“双反”关税。
所谓日落复审，是指征收产品“双反”关税5年期满进行的行政复审。根据乌拉圭回合谈判规定，在“双反”关税实施5年之后，美国必须取消该税令，除非美国商务部和美国国际贸易委员会认为取消“双反”关税将导致倾销、补贴行为重演或给美国产业继续造成损害。
中国商务部此前多次表示，希望美国政府恪守反对贸易保护主义承诺，共同维护自由、开放、公正的国际贸易环境，以更加理性的方法妥善处理贸易摩擦。（完） (发稿 倪蔚丹；审校 林高丽)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开