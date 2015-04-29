《香港报摘》--信报4月29日

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
* 要闻版头条：
--据最新市场消息透露，准备在下月路演的华泰证券 ，初步拟定H股集资额最高可达50亿美元（折合约390亿港元），有望超越本月上市的广发证券 ，成为港股史上集资额最高的中资券商股。
* 其他：
--澳门博彩收入连续10个月下跌，连带澳门政府的财政收入亦受到影响。澳门经济财政司司长梁维特指出，面对收入下跌，政府已有缩减开支方案，但强调不会削减向市民＂派钱＂等社会福利及其他必要性开支。
--中交建 宣布，董事会已审议并通过关于中交疏浚分拆上市的决议案，同意在中交疏浚设立并扩股后，择机在港上市，分拆方案已取得中国交通建设集团批准，尚须提交中国证监会及港交所核准。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开