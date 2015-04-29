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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 08:43 BJT

《香港报摘》--信报4月29日

* 要闻版头条：

--据最新市场消息透露，准备在下月路演的华泰证券 ，初步拟定H股集资额最高可达50亿美元（折合约390亿港元），有望超越本月上市的广发证券 ，成为港股史上集资额最高的中资券商股。

* 其他：

--澳门博彩收入连续10个月下跌，连带澳门政府的财政收入亦受到影响。澳门经济财政司司长梁维特指出，面对收入下跌，政府已有缩减开支方案，但强调不会削减向市民＂派钱＂等社会福利及其他必要性开支。

--中交建 宣布，董事会已审议并通过关于中交疏浚分拆上市的决议案，同意在中交疏浚设立并扩股后，择机在港上市，分拆方案已取得中国交通建设集团批准，尚须提交中国证监会及港交所核准。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)

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