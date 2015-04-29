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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 08:45 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月29日

**上海证券报**

--中国海关总署国家口岸管理办公室副主任白石称，正在研究制定中的国家口岸发展“十三五”(2016-2020年)规划将与“一带一路”、长江经济带战略相衔接，通过适当设置新的口岸、整合现有口岸等途径，优化两大战略沿线口岸布局，提升口岸效能、形成开放新优势。

--国家能源局公布“十二五”(2011-2015年)第五批风电项目核准计划，项目共计3,400万千瓦。

--中国工商银行城市金融研究所研究报告认为，中国经济发展正处于爬坡过坎、攻坚克难的关键时期，下行压力依然较大，2015年上半年经济将继续探底，增速呈稳中缓降态势，初步预计GDP增速将略低于7%。

**第一财经日报**

--继上周申万宏源、东海等部分券商陆续上调融资融券保证金比例至0.7后，位列各券商融资融券余额之首的中信证券 也决定，自本周大面积调整可抵充保证金证券的担保折算率，此次调整中，近期的热门股中国南车 、中国北车 等的担保折算率都被降至0。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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