《新兴市场重要经济事件预告》--4月29日-5月6日

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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4月29日(三)
布加勒斯特--罗马尼亚央行总裁Mugur Isarescu参加金融研讨会。
曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议。
曼谷--泰国财政部公布最新经济预估(0400)。
4月30日(四)
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决议(1000)。
墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明(1400)。
首尔--韩国央行发布向议会提交的货币政策报告(0300)。
安卡拉--土耳其央行发布季度通胀报告(0700)。
5月1日(五)
暂无重要经济事件。
5月4日(一)
圣地亚哥--智利央行公布4月政策会议记录(1230)。
5月5日(二)
利雅得--欧洲货币杂志(Euromoney)举办沙特阿拉伯会议(至5月6日)。沙特财长Ibrahim Al-Assaf发表主旨演讲。
布加勒斯特--罗马尼亚央行公布货币政策决议。
布达佩斯--匈牙利央行召开非议息会议。
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至5月6日)。
拉巴特--摩洛哥央行召开货币和金融委员会会议。
5月6日(三)
墨西哥玛雅海岸--2015年世界经济论坛拉美峰会(至5月8日)。
布达佩斯--匈牙利央行发布4月政策会议记录(1200)。
华沙--波兰央行宣布利率决议(0930)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 杜明霞)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开