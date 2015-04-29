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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 08:56 BJT

中国个股：国信证券上市仅四个月即推配股计划，拟募资至多180亿元

路透上海4月29日 - 上市仅四个月的中国大型券商--国信证券 周三公布配股预案，拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，募集至多180亿元人民币资金。

公告显示，按目前公司总股本82亿股计划，本次配售股份数量不超过24.6亿股，配股价格以刊登发行公告前20日均价为基数，采用市价折扣法确定。募集资金全部用于补充资本金，重点投向资本中介业务、并购基金等直接投资业务和新兴创新类业务。

国信证券指出，“当前，证券行业已经初步形成规模经济效应，未来排名前10名的证券公司之间规模竞争将更为激烈。”

该公司称，2014年其总资产、净资产、净资本和营业收入等指标均位居行业前列，但在总资产、净资产方面跟排名领先的大型证券公司相比，总体差距仍然较大。公司要保持市场竞争力，必须补充资本金和营运资金。

据今日同时公布的年报，国信证券去年实现净利49.28亿元，同比增长134.45%；每股收益0.70元。

去年12月，国信证券以每股5.83元发行12亿股A股，首次公开发行（IPO）募资量近70亿元。

国信证券此前因筹划再融资事项，自上周一起连续停牌，上一交易日收报29.55元。公司股票周三起将复牌交易。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)

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