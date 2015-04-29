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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 08:53 BJT

海通期货：中国期指短期大幅上扬空间有限，多头信心不足

以下内容节选自4月29日的《期货日报》：

周二股指呈现出宽幅振荡的走势，银行股带动指数上攻，而煤炭、石油、钢铁等资源股跌幅进一步扩大，主板再次跳水，中小板回调力度大于主板。

　　沪深300主力合约大幅减仓12886手，期指总持仓减少14725手；上证50主力合约减仓9324手，其他合约小幅加仓；中证500总持仓增加889手。

由于三大现货指数集体回调，投资者避险情绪明显升温，后期套保意愿不减，期指短期大幅上扬的空间有限。结合五一节后资金面或将限制现货指数走高，空头虽然没有与多头抗衡的实力，但多头内部分歧持续加大，因此沪深300和上证50或将宽幅振荡。中证500合约由于深度贴水，后期仍有上升空间，近期中小盘若有上攻机会，期指贴水有望收窄。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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