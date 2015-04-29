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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 08:56 BJT

《交易视点》台债等待美联储会议结果与新筹码上场--群益金鼎证券

路透台北4月29日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，台湾金融市场目前处于水深火热中，债券市场在〞水深〞，股汇市场在〞火热〞。美债还在区间整理，殖利率曲线持续调整中，台债缺乏指引，市场多由筹码变化造成，等待美联储会议结果与新筹码上场。(完)。 (整理 高洁如; 审校 林高丽)

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