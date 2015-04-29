永安期货：库存高企仍是棉市之痛，做多郑棉还需谨慎

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
以下内容节选自4月29日的《期货日报》：
自4月22日郑棉主力1509合约放量拉升以来，盘间，上期所、大商所和郑商所多数商品红盘，其中橡胶、镍、螺纹钢、铁矿石、焦炭、PVC等涨幅较大。大涨源于宏观面推动。近来，特别是一季度经济数据公布以来，国内宏观经济持续下滑，呼吁政策刺激之声不绝于耳。
市场大幅增仓背后实际上是两种力量的对垒。空方的依据仍然值得重视。一是高库存重压棉价。二是消费低迷不利棉价。三是抛储终将推出。四是纺企竞争力需要低价棉支持。
在期现货市场棉价处于相对低位之时，出现一定的反弹实属正常。但由于庞大的库存和市场消费低迷，后市棉价上方压力仍大，做多还需谨慎。(完)
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0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开