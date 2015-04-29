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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 08:58 BJT

永安期货：库存高企仍是棉市之痛，做多郑棉还需谨慎

以下内容节选自4月29日的《期货日报》：

自4月22日郑棉主力1509合约放量拉升以来，盘间，上期所、大商所和郑商所多数商品红盘，其中橡胶、镍、螺纹钢、铁矿石、焦炭、PVC等涨幅较大。大涨源于宏观面推动。近来，特别是一季度经济数据公布以来，国内宏观经济持续下滑，呼吁政策刺激之声不绝于耳。

市场大幅增仓背后实际上是两种力量的对垒。空方的依据仍然值得重视。一是高库存重压棉价。二是消费低迷不利棉价。三是抛储终将推出。四是纺企竞争力需要低价棉支持。

在期现货市场棉价处于相对低位之时，出现一定的反弹实属正常。但由于庞大的库存和市场消费低迷，后市棉价上方压力仍大，做多还需谨慎。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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