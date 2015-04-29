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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 09:02 BJT

《交易视点》台债短期料仍维持区间盘整--元大宝来证

路透台北4月29日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾公债市场虽然以美债走势为依归，但目前市场缺乏方向性，等待本周变数厘清后，交投量可望回升，若美债殖利率在会议后下滑，将使10年增额券换券操作压力较小，短线上仍然维持区间盘整，预期五年券104/6期 成交区间在0.97%-1.07%，10年券104/5期 成交区间在1.50%-1.60%。

昨晚美国公债市场虽受到新债及公司债标售影响，抛售公债为标售新债做准备，殖利率扬升，但市场主要焦点仍在FOMC会议上，从五年新券标售结果得知整体公债需求依然稳健维持，且美国消费者信心指数下滑，缩减了昨日公债殖利率涨幅。终场美国指标10年期公债 收在1.9730%，与前一交易日殖利率上扬4.9基点。

本周市场关注焦点在28-29日晚间将举行的FOMC会议及美国Q1GDP数据，在三月FOMC会议之后，公布了一连串令人较不满意的经济数据，预期FOMC将维持与上次货币政策声明类似的基调，加上希腊债务协商尚未有明显结果出炉，对美国的较他国利率高的避险公债买盘得以支撑公债殖利率。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)

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