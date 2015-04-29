《交易视点》台债短期料仍维持区间盘整--元大宝来证

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
路透台北4月29日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾公债市场虽然以美债走势为依归，但目前市场缺乏方向性，等待本周变数厘清后，交投量可望回升，若美债殖利率在会议后下滑，将使10年增额券换券操作压力较小，短线上仍然维持区间盘整，预期五年券104/6期 成交区间在0.97%-1.07%，10年券104/5期 成交区间在1.50%-1.60%。
昨晚美国公债市场虽受到新债及公司债标售影响，抛售公债为标售新债做准备，殖利率扬升，但市场主要焦点仍在FOMC会议上，从五年新券标售结果得知整体公债需求依然稳健维持，且美国消费者信心指数下滑，缩减了昨日公债殖利率涨幅。终场美国指标10年期公债 收在1.9730%，与前一交易日殖利率上扬4.9基点。
本周市场关注焦点在28-29日晚间将举行的FOMC会议及美国Q1GDP数据，在三月FOMC会议之后，公布了一连串令人较不满意的经济数据，预期FOMC将维持与上次货币政策声明类似的基调，加上希腊债务协商尚未有明显结果出炉，对美国的较他国利率高的避险公债买盘得以支撑公债殖利率。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开