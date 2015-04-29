中港股业绩：招行一季度净利同比增15.2%，不良率较年初微升

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
路透北京4月29日 - 中国股份制银行--招商银行 周三公布，一季度实现净利润172.2亿元人民币，同比增长15.22%。
季报并显示，截至3月末，不包括附属公司，招行本身不良贷款余额321.71亿元，比年初增加47.06亿元；不良贷款率1.35%，比年初升0.15个百分点；不良贷款拨备覆盖率220.26%，比年初下降9.73个百分点。
此外，在高级法下，截止3月末，该行资本充足率为12.12%，一级资本充足率为10.28%，分别较上年末上升0.19个和0.28个百分点。
对于应对资产质量压力，招行表示，将推进产能过剩行业、大额民营集团、高风险小企业及小微业务等重点领域风险退出，加强现金清收，加快风险客户债务重组，创新不良处置模式。
此外，招行表示，一季度其零售金融业务价值贡献持续提升，税前利润达同比增长30.16%，占该行税前利润比例为47.97%。
招商银行此前曾公告称，将向该行员工持股计划定向增发不超过4亿3,478.26万股A股，融资至多60亿元，募集资金将用于补充核心一级资本。 （完）
参看季报详情，请点选上交所网站：here (发稿 王蕾；审校 李贺/张喜良)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开