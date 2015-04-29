光大期货：镍市短期结构性短缺难掩基本面疲弱，沪镍单边操作风险大

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
以下内容节选自4月29日的《期货日报》：
受国产电解镍结构性紧张，铁矿石等黑色系品种走强的带动影响，近期，镍价强势上涨。短期来看，价格仍将出现进一步的反弹，但需警惕冲高回落风险，因目前镍产业基本面依然较为疲弱，大量进口镍流通，不锈钢需求走弱等仍将是压制镍价的主要因素。因此，单边操作风险较大，可适时选择套利时机，获取价差收益。
镍市目前存在的主要矛盾是国产电解镍出现结构性短缺。主要镍生产商挺价惜售，导致市场货源稀少。此外，3月由于进口窗口打开，国内流通着大量的以俄镍为主的进口镍，因此，市场上镍供应整体较为宽松。(完)
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0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开