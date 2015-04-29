版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 09:29 BJT

光大期货：镍市短期结构性短缺难掩基本面疲弱，沪镍单边操作风险大

以下内容节选自4月29日的《期货日报》：

受国产电解镍结构性紧张，铁矿石等黑色系品种走强的带动影响，近期，镍价强势上涨。短期来看，价格仍将出现进一步的反弹，但需警惕冲高回落风险，因目前镍产业基本面依然较为疲弱，大量进口镍流通，不锈钢需求走弱等仍将是压制镍价的主要因素。因此，单边操作风险较大，可适时选择套利时机，获取价差收益。

　　镍市目前存在的主要矛盾是国产电解镍出现结构性短缺。主要镍生产商挺价惜售，导致市场货源稀少。此外，3月由于进口窗口打开，国内流通着大量的以俄镍为主的进口镍，因此，市场上镍供应整体较为宽松。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐