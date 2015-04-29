中港股业绩：农业银行首季净利按年仅增1.3%，不良贷款率略升

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
路透香港4月29日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行 公布，今年首季度净利按年仅升1.3%，且为该季度六年以来增长最低的一次，期内不良贷款率较上年末略增。
截至3月底止首季，农行的净利为541.16亿元人民币，去年同期为534.3亿元，与汤森路透综合分析师平均预测的554亿基本相符。
期内，农行的不良贷款率1.65%，比上年末上升0.11个百分点，为逾三年以来最高。拨备覆盖率268.05%，比上年末下降18.48个百分点。净利息收入同比增长6.11%，手续费及佣金净收入则只有0.34%的低增长。
中国人民银行本月稍早下调金融机构人民币存款准备金率1个百分点，为两个多月以来第二次降准。市场预期此举可释放资金总量约1.2万亿元人民币，以达到降低融资成本、缓解经济持续下行压力的货币政策目标。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开