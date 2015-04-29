中国能源：“十二五”第五批风电项目核准计划公布，共3,400万千瓦

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
路透北京4月29日 - 中国国家能源局近日公布“十二五”(2011-2015年)第五批风电项目核准计划，项目共计3,400万千瓦。考虑到一季度新疆（含兵团）、吉林、辽宁等省（区）弃风限电比例增加较快，暂不安排新增项目建设规模，待上述省（区）弃风限电问题有效缓解后另行研究制定。
刊登在国家能源局网站的通知并称，分散式接入风电项目由各省（区、市）严格按照分散式接入风电的技术标准自行核准建设，不再纳入核准计划下发，建成后按有关规定纳入国家补贴目录。
通知提出，各省（区、市）发改委（能源局）要加强项目审批管理，项目业主单位要选取有开发实力、工程经验丰富、管理团队能力较强的企业，严禁不具备开发意愿和开发实力的企业获取资源后违法违规倒卖批文等行为。
另据新华社报导，国家能源局正组织编制可再生能源发展“十三五”(2016-2020年)规划，今年9月底前形成规划初稿征求意见建议，12月底前形成全国规划送审稿，按程序批准后印发实施。“十三五”规划将突出转变能源发展方式和推动能源结构调整，统筹可再生能源本地消纳和外送电需求，并研究提出支持可再生能源发展的配套政策和保障体系。
数据显示，截至今年一季度，全国风电累计并网容量10,107万千瓦，总量同比增长25%，提前完成风电“十二五”规划目标。（完）
参看详情，请点击国家能源局网站：here (发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开