格林大华期货：沪胶料现一波中级别的上涨行情

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
以下内容节选自4月29日的《期货日报》：
经历了3-4月的筑底后，本周沪胶1509合约出现快速上涨，最高涨幅已经超过8%。虽然5月天然橡胶面临产区的全面开割，但目前供给方面出现了一些新的情况，供给可能并不及之前预期充裕。因此，我们认为短期内沪胶仍有继续上涨的动力。
据了解，天然橡胶价格每斤20多元时，在海南万宁的橡胶产区400株橡胶树每割一刀可收入100多元，一个月胶农最多能割20刀。以此计算，胶农一个月就有3000多元的收入。而今年的情况只能达到之前的60%，在这种情况下，胶农生活质量发生较大下降，导致其放弃割胶。甚至有农户已经开始种植槟榔树等其他农作物，以对橡胶树形成替代。因此，虽然逐步进入传统的产胶旺季，当地天然橡胶产量比去年同期将出现下滑。由于国产全乳胶是沪胶主要的交割标的，其产量一旦较大缩减，将对沪胶产生直接的推动作用。(完)
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0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开