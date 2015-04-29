格林大华期货：沪胶料现一波中级别的上涨行情

经历了3-4月的筑底后，本周沪胶1509合约出现快速上涨，最高涨幅已经超过8%。虽然5月天然橡胶面临产区的全面开割，但目前供给方面出现了一些新的情况，供给可能并不及之前预期充裕。因此，我们认为短期内沪胶仍有继续上涨的动力。

据了解，天然橡胶价格每斤20多元时，在海南万宁的橡胶产区400株橡胶树每割一刀可收入100多元，一个月胶农最多能割20刀。以此计算，胶农一个月就有3000多元的收入。而今年的情况只能达到之前的60%，在这种情况下，胶农生活质量发生较大下降，导致其放弃割胶。甚至有农户已经开始种植槟榔树等其他农作物，以对橡胶树形成替代。因此，虽然逐步进入传统的产胶旺季，当地天然橡胶产量比去年同期将出现下滑。由于国产全乳胶是沪胶主要的交割标的，其产量一旦较大缩减，将对沪胶产生直接的推动作用。(完)