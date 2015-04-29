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货币新闻 | 2015年 4月 29日 星期三 09:17 BJT

美国个股：沃尔玛将于2017年前在中国开设115家新店

该公司称，将于2015-2017年在中国开设115家新店，落户城市包括上海、深圳和武汉等地，并计划今年投资逾3.7亿元人民币(5,964万美元)，对超过50家店面进行改造。

这家美国零售巨头正在调整中国业务策略，以扭转成长放缓势头，关闭表现不佳店铺，并通过一号店平台侧重发展快速成长的购物网站业务。(完) (编译 王颖；审校 王丽鑫/徐文焰)

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