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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 09:45 BJT

光大期货：大商所鸡蛋期货多空分歧加剧，上行阻力加大

以下内容节选自4月29日的《期货日报》：

昨日，鸡蛋主力1509合约增仓上行，期价日内表现冲高回落。截至昨日收盘，鸡蛋1509合约报收于4526元/500千克，较日内高点回落40元/500千克，较前日结算价上涨1.34%。伴随着鸡蛋期价不断上行，市场多空分歧加剧，预示着鸡蛋上行压力不断加大。

　　今年是鸡蛋供需基本面多空转换的一年。由于2014年经历了严重的禽流感疫情，养殖户集中淘汰低龄蛋鸡，鸡蛋供应急速下降，使得现货价格快速拉升，主销区鸡蛋批发价格一度达到6元/斤。从今年3月开始，国内蛋鸡存栏恢复增长，去年补栏的小鸡集中进入产蛋期，这导致鸡蛋供应逐步放大，现货市场出现阶段性供大于需的局面。

　　春季为养殖户补栏旺季，受2014年蛋鸡养殖高盈利的影响，养殖户育雏积极性大幅提升。从需求来看，目前鸡蛋走货偏慢，全国贸易商稳中看跌，预计端午节备货前鸡蛋价格将稳中调整，上涨动力不足。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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