全球金市：金价持于三周高点附近，关注美联储会议

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
最近公布的数据是周二出炉的美国4月消费者信心意外下滑。
美联储则将在周三举行两日政策会议，该数据引发外界预期美联储将把升息一事推迟至今年稍晚。
这样的揣测亦冲击美元，美元指数在两个月低点挣扎。
美元走软会增加黄金作为避险资产的吸引力；较低的利率则会支持没有利息的黄金。
就在美联储周三1800GMT公布声明稿的前几个小时，市场将可先对美国第一季国内生产总值(GDP)数据进行解读。
在实货市场方面，一份行业报告周二显示，重要的中国市场对首饰、金币和金条需求疲软，助推国际实货黄金购买量在第一季下滑9%。
香港政府统计处周二发布的数据显示，3月份由香港净流入中国内地的黄金量按月减少1.8%，连续第二个月下跌，但跌幅较前一个月明显收窄。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/戴素萍 审校 杜明霞/李婷仪)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开