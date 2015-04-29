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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 09:16 BJT

全球金市：金价持于三周高点附近，关注美联储会议

最近公布的数据是周二出炉的美国4月消费者信心意外下滑。

美联储则将在周三举行两日政策会议，该数据引发外界预期美联储将把升息一事推迟至今年稍晚。

这样的揣测亦冲击美元，美元指数在两个月低点挣扎。

美元走软会增加黄金作为避险资产的吸引力；较低的利率则会支持没有利息的黄金。

就在美联储周三1800GMT公布声明稿的前几个小时，市场将可先对美国第一季国内生产总值(GDP)数据进行解读。

在实货市场方面，一份行业报告周二显示，重要的中国市场对首饰、金币和金条需求疲软，助推国际实货黄金购买量在第一季下滑9%。

香港政府统计处周二发布的数据显示，3月份由香港净流入中国内地的黄金量按月减少1.8%，连续第二个月下跌，但跌幅较前一个月明显收窄。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/戴素萍 审校 杜明霞/李婷仪)

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