中国证券：中信证券本周大面积调整两融折算率，部分热门股降至零--报载

路透上海4月29日 - 第一财经日报周三报导称，中国最大券商--中信证券 决定，自本周大面积调整融资融券可抵充保证金证券的担保折算率，其中近期的热门股中国南车 、中国北车 、中国中铁 等担保折算率都被降至零。

报导指出，此次调整具体涉及的个股还包括上市公司净资产小于零、最近财务报表净资产收益率小于-5%、停牌超过10个交易日、过去120交易日涨幅超过300%、市盈率大于500倍。

另据上海证券报报导指出，此次共有2,175家上市公司的折算率被纳入中信证券此番调整行列，其中逾1,000家上市公司的折算率下调，658家公司的折算率归零。

“本次对两融担保证券折算率的调整是按照公司的工作程序进行的正常调整。从整体来看，上调折算率的证券数量略多于下调折算率的证券数量，”第一财经日报援引中信证券相关业务负责人称。

该负责人并称，由于近期上市公司陆续公布财务报告，对于一些基本面不佳、存在退市风险的上市公司股票，公司依据风险管理模型的计算结果适度下调了折算率。

报导并援引一位券商人士认为，中信证券在上调两融余额上限后不久就下调融资融券担保品折算率，可解读为股票涨势太过，券商控制风险的作为。

本月18日中信证券曾公告称，将公司融资融券业务规模上限由目前的上一年度经审计的净资产值提高至上一年度净资产值的三倍。若按2014年底公司净资产1,011.3亿元来计算，这一新政使得中信证券的两融业务规模提高约2,000亿元。