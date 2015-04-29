《中国已公布新股发行上市日程表》--4月29日

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
5/5 深 永兴特钢 002756 不超过5,000 -- -- 平安证券 5/8
5/5 深 中光防雷 300414 不超过2,107 -- -- 国信证券 5/8
5/5 深 创业软件 300451 不超过1,700 -- -- 国元证券 5/8
5/5 深 山河药辅 300452 不超过1,160 -- -- 国元证券 5/8
5/5 深 赢合科技 300457 1,950 -- -- 平安证券 5/8
5/5 深 浙江金科 300459 2,650 -- -- 平安证券 5/8
5/5 深 惠伦晶体 300460 4,208 -- -- 招商证券 5/8
5/5 沪 广信股份 732599 不超过4,706 -- -- 华林证券 5/8
5/5 沪 莱克电气 732355 不超过4,100 -- -- 华林证券 5/8
5/6 深 东方新星 002755 2,534 -- -- 华泰联合 5/11
5/6 深 先导股份 300450 1,700 -- -- 兴业证券 5/11
5/6 深 三鑫医疗 300453 不超过1,986 -- -- 华泰联合 5/11
5/6 深 康拓红外 300455 3,500 -- -- 中投证券 5/11
5/6 深 耐威科技 300456 不超过2,100 -- -- 国信证券 5/11
5/6 深 全志科技 300458 4,000 -- -- 平安证券 5/11
5/6 沪 新 通 联 -- 2,000 -- -- 中德证券 5/11
5/6 沪 海利生物 732718 7,000 -- -- 海通证券 5/11
5/6 沪 雪峰科技 732227 不超过8,235 -- -- 东方花旗 5/11
5/6 沪 红 蜻 蜓 732116 不超过5,880 -- -- 国泰君安 5/11
5/7 深 永东股份 002753 2,470 -- -- 中德证券 5/12
5/7 沪 普 莱 柯 -- 不超过4,000 -- -- 平安证券 5/12
5/7 沪 醋化股份 -- 不超过2,556 -- -- 平安证券 5/12
5/7 沪 艾华集团 -- 5,000 -- -- 平安证券 5/12
5/7 沪 金海环境 732311 5,250 -- -- 西南证券 5/12
5/11 深 田中精机 300461 1,668 -- -- 中德证券 5/14
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
暂无
注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (整理 张世儒; 审校 林琦)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开