《热点聚焦》中国将成为苹果公司最大的摇钱树

“大家不会丢掉他们崭新的手机，立刻跑去买最新款，”Gillett表示。“聚拢买兴需要一段时间，要等消费者进入手机的更新换代期。”

苹果同时还进军大城市以外的地区。苹果执行长库克周一在分析师会议中表示，目前苹果手机在中国的销售网点超过4万个。

分析师们认为，苹果iPhone 6 Plus的利润率较高。但苹果不会公布单独一款手机的销量或利润率。

Mawston指出，普通iPhone 6的屏幕为4.7英寸，与之相比带有5.5英寸较大屏幕的iPhone 6 Plus在中国卖得比其他地方要好，但整体销量仍不及尺寸较小、也更便宜的iPhone 6。

“iPhone 6 Plus在拉美、美洲及中东卖得最差，在东亚卖得最好，”他说。

对许多中国民众来说，手机越大越好。

“一些消费者渴望拥有‘全套的’大房子、大汽车、大电视、以及大屏幕智能手机，”Mawston表示。(完)