专栏节选：中国资本市场迈向世界--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月30日出版的当期「老谢开讲」专栏)

**深沪股市与港股，皆有惊人涨幅**

今年到四月二十八日止，二○一五年还过不到一半，但深沪股市已拉出惊人涨幅，去年大涨五二．八％的上证指数，今年又大涨三九．九六％。而深圳股市不但创历史新高，且拉出六一．五五％的惊人涨幅，勇夺全球第一的宝座。而原本蛰伏不动的香港股市，也在四月八日起出现价量齐扬景象，今年恒生指数也拉出二○．四五％的大涨幅。

两岸三地股市中，台股表现相对温吞，一直到四月二十三日，外资疯狂大买超四六五亿元的史上第三大买超，台股只花了三个交易日就触及万点，不过今年以来涨幅也只有七．一五％。台股终于苏醒了，不过，涨幅仍落后，在这个基础下，《今周刊》今年编制的「两岸三地一千大企业」排行榜，就看出很大的落差。

今年两岸三地一千大企业，中国上榜的六五七家，香港及港中两地挂牌的企业有二七八家，台湾进榜的只有六十五家，是历年最少的一次，而且，台湾上市企业市值排行榜都出现明显滑落。例如，台积电从去年第九名落到第十二名。去年落后台积电的中石化、中国人寿、中国平安排名都超前，中国平安从第十八名跳到第十一名，中国人寿从第十三名升到第九名，台湾第一大市值企业台积电在两岸三地只能排到第十二名。

再往下看，鸿海是台湾第二大市值企业，去年还在二十五名，今年退至四十二名。有趣的是，鸿海市值和香港港交所差不多，最近港交所大涨到三○五．六港币，又拉大领先鸿海的差距。

然后是台湾第三大市值的中华电信，去年排名四十一名，今年退居到七十八名，台湾第一大电信公司市值和保利地产、格力电器相差不多。台湾第四大市值是台塑化，市值排名从四十二名退居到八十三名。而市值第五名的国泰金控，正好卡住第一○○名的位置，国泰金控去年排名六十一名，今年也大幅后退。

**五家台企进前百大，显现竞争力下滑**

排行榜的前一百大来看，台湾企业只有五家进榜，而且排名都大幅后退，这是台湾竞争力下滑的指标之一。台湾具规模的企业，市值在新台币五、六千亿元的都落在百名前后，紧接着国泰金之后是联发科，受到手机晶片业绩下滑冲击，联发科从去年第四十名滑落到一○一名，和比亚迪在伯仲之间。往后看是南亚从去年六十三名退到一○五名，富邦金控从八十五名退到一○六名，落在这个区间的有伊利股份，这是中国最大食品集团，大家很熟悉的联想集团在一○八名。

台湾市值第九的台塑从七十二名滑到一二三名，和台塑市值相近的有通路业的苏宁云商及中国铝业；台湾市值第十的台达电，从去年的七十五名退居一三七名，这也代表台湾第十大市值企业拿到两岸三地市值平台，只能排到第一三七名，其他再往后看，市值第十一的台化，从去年八十一名变成一四七名。

市值拉升到新台币四千亿元以上的大企业大立光，是台湾过去一年表现最亮眼的企业。大立光去年EPS（每股纯益）一四五元，创下台湾资本市场空前纪录，市值拉升到新台币四一一一亿元，但市值排名仍从一五一名退居到一五九名。大立光一年市值成长八一．四％，已是相当大幅度成长，但排名仍然后退。台湾市值第十三的中钢，一年市值只成长二．八％，排名从八十九名掉到一六二名。

如果把两岸三地市值排名拉到二○○名以内来观察，台湾企业还能进榜的只剩下一家台湾大哥大，这是台湾第十四大市值企业，但两岸三地排名也从一○三名退至一八七名。这个现象可以看出台湾企业不进则退的现实面，这不是台湾企业的问题，而是中国深沪股市暴涨造成市值大增所致。

但从另一个角度来看，中国企业崛起，竞争力增强，也压缩到台商企业的空间，最具体的是食品集团重新洗牌，最具代表的是伊利股份崛起。

伊利股价从二十一．五涨到三十九．九八人民币，市值大跃升，两岸三地排名一○七名。主力在肉品市场的双汇发展，股价从二十八．○一涨到四十一．六八人民币，市值追上中国旺旺，排名第一四六名。

伊利、双汇崛起，蒙牛市值也跟着到八四一亿港币，折合新台币约三三六四亿元。相较之下，台商背景的中国旺旺，从去年排名第五十名退居第一四五名，旺旺的股价从十三．一港币跌到七．六九港币，明显消退不少。

另一家过去一年很惨的康师傅，市值一年少掉二二．一％，排名从七十一名退至一七八名。从九○年代以来，台商食品集团几乎是台商西进最成功的典范，但是康师傅黑心油事件重创台商形象，台商食品集团实力大受影响。

从两岸三地一千大市值排行来看，我的第一个感受是，台湾在资本市场整体竞争力大幅滑落，从成交量最能明显看出，在四月二十三日那一周，上海股市成交四．七一八七兆人民币，深圳股市成交三．一五五七兆人民币，两市成交七．八七兆人民币，折合新台币约四十兆元，这几乎是两年台股成交量。而香港股市连续两周成交量分别高达一．一三兆港币及九四○九亿港币，也让外资大举进场的台股五八八三亿台币的周量相形见绌。台股量缩，也意味了经济活动动能减退。

**港股市值超越日股，看出全球股市大洗牌**

而中国深沪股市进击，再加上香港股市崛起，也进一步看出中国在资本市场的大战略。中国作为美国以外的世界第二大强国，正在巩固资本市场的竞争力。到目前为止，美国股市总市值二十四．九兆美元，全球市占率三五．一％，遥遥领先全世界；但是今年深圳股市大涨六成、上海涨四成、香港涨两成，资本市场市值跟着跃升。

目前深沪两市市值加总七．二二兆美元，已居全球股市市值比重的一○．二四％，而今年北水南调，香港股市大翻身，居然创造了五．○三兆美元市值，香港股市的市值拉升到GDP（国内生产毛额）的十五倍以上，创了罕见的世界纪录，最大的关键是香港也是中国一部分，中资企业在香港上市的市值，已突破港股市值六成比重。

但是最值得一提的是，香港股市市值居然超过世界第三大经济体的日本，日本股市跃过两万点，市值也超过五兆美元，但仍略逊香港一筹，这是香港在中国资本市场极大化之下的极致表现。

港股占全球市值比重也拉升到七．一三％，这比起台湾刚跨过一兆美元，市值只占全球一．四四％，可以看出全球股市大洗牌，中国企业跃升的力道。

从两岸三地一千大企业排行可以看出，中国在资本市场的大战略，首先是中国企业摇身变成世界级大企业，这一轮深沪股市大涨，让银行、寿险、证券业的排名大跃升。先看银行，目前工商银行市值已追过美国富国银行，成为全世界最大银行集团，而建设银行超越了J.P. Morgan，成为全世界第三大银行。

这次在两岸三地一千大的前十大排行，从工商银行、建设银行、中国银行及农业银行四大行都进榜，中国人寿也抢到第九，中国金融业抢占五席，总部在英国的汇丰控股从第三名被挤到第八名。

除了银行外，寿险机构排名也都奋力向上，从中国人寿、中国平安、香港的友邦保险排名都向上，最值得一提的是，中国股市价量齐扬，证券业大翻身，排名第一的中信证券市值超过六○○亿美元，已超越瑞士信贷，这是中国证券业走向世界的第一个开端。

除了中信证券外，海通证券从七十八名跳升到三十九名，中信证券、海通证券市值都超过台湾的鸿海。再往下看有排名第五十名的国信证券、五十九名的招商证券、六十名的广发证券、六十七名的华泰证券、六十八名的东方证券、九十名的方正证券、一○四名的光大证券、一四三名的长江证券、一五四名的东兴证券，这些证券公司市值都和台塑集团、台达电、中钢相若，可以想见这一年中国股市狂飙，中国证券业翻身的大惊奇。

中国股市交易量大增，证券业累积能量，可以从容走向世界；反观台湾证券业因人气低迷，股市成交量小，股价低、市值低，很多证券股都在面额以下挣扎，台湾证券业二十年前已到中国布局，但有志难伸，处处受限，结果目前群益证券市值只有二六三亿元，元富证券只有一七七亿元，统一证券也只有二四四亿元，和中国券商相比，已不可同日而语。

**金融业巩固竞争力，科技业展现企图心**

金融业巩固竞争力，这是中国资本市场走向世界的一大步，接着中国在IT科技业的布局，也展现企图心。目前阿里巴巴在美挂牌，市值约二一○○亿美元领先。居次的腾讯在香港上市，两岸三地一千大市值排行第七，市值也一度超过两千亿美元。阿里巴巴与腾讯，代表中国科技业技压三星、亚马逊、IBM、甲骨文的雄心壮志。

而马云这一年来在香港大展雄心，他借壳后改名的阿里健康，才一年光景，市值从四九二名跳升到一四二名；借壳中国文化传媒改名的阿里影业，排名也从六九五名跃升到一九四名。中国的文创产业逐渐萌芽壮大，像乐视网从二六六名跳升到一五七名；经营戏院的万达院线，一上市市值即排名一五八名，居然超过台湾的大立光，令人称奇。

在科技硬体，也别小看中国的威力，先前面板的京东方乏善可陈，但过去一年市值成长四八五％，排名从二五○名跃升到七十一名，台湾的群创、友达都掉到二○○名以后。电器业的美的集团、格力电器排名都很前面，与雷军打赌的董明珠掌握格力电器，一年来市值成长七成，市值超过二五○亿美元，表现可圈可点。

另一个大战略是中国展现购并与整合的决心，这次南车与北车合并，两家公司股价大涨，市值超过一四○○亿美元，已超过波音公司，股价大涨让中国南车市值冲到新台币一．九二兆元，排名从一一四名跃升到二十三名，中国北车也从一四八名跳升到二十七名，市值也有新台币一．七六兆元。

中国加大铁路建设力道，中国中铁排名从一二七名跳升到二十六名，中国交通建设从一一一名到三十三名，中国铁建从一二六名到四十三名，这是中国从高速公路建设到高速铁路创造的成长，也为一带一路铺路，从亚投行到一带一路，铁路建设相关个股股价都大涨，这是典型的国策。

另一个受瞩目的焦点，是今年成为中国首富的李河君，他在香港挂牌的汉能薄膜发电从二八二名跳升到五十四名，市值超过新台币一．一五兆元，他从汉能薄膜累积可观财富，成为中国节能发电的一哥；他的崛起也改变了过去中国首富都从地产业崛起的既定观念，这也为两岸三地一千大写下传奇注脚。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。