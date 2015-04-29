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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 09:17 BJT

金属期市：伦铜略微回落，美元疲软予以支撑

美国经济谘商会周二公布，4月美国消费者信心意外回落。

美国第一季度房屋拥有率降至25年低点，但美国人新组建家庭的速度保持强劲，支持了今年楼市将提振经济增长的观点。

第一财经日报周二引述中国央行研究局首席经济学家马骏称，央行没必要以直接购买新发地方债的QE（量化宽松）手段来投放基础货币，对地方政府债务置换会有具体安排。

根据一份报告，全球能源贸易商摩科瑞在收购摩根大通 的实货石油和金属业务之后，尽管拨备现金以负担一金属欺诈案相关法律费用，全年获利仍有增长。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/李婷仪 审校 戴素萍/王丽鑫)

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