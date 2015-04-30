专栏节选：HDR(香港存托凭证)是个好选项--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月30日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

中国证监会一抛出「台沪通」的话题，立马刺激台股冲上近七年新高。当然，伴随台沪通而来的风险在于，双方市场门户洞开，但以中国雄厚的资金实力，以及中国机构法人在中共指导下，可轻易大买，甚至掌控台积电、电子龙头，或金融公司的绝对股权；相较于台湾较严格的金融法规，规模较小的资金与法人等，对台湾而言，台沪通似乎是颗包着糖衣的毒苹果。

中国现正经历金融业的重大调整，对于运用过去二十年累积下来的财富，投资在美国和其他已开发国家市场的模式，却无法取得相对应的尊重，已经感到不耐，如今中国将焦点转向亚洲，投资亚洲可望让中国获得更显着的经济和政治影响力；亚投行正是这项转变的明证，中国已和巴基斯坦与印度安排多项单边基础建设融资计画。

面对国内经济成长受限，中国着眼于亚洲区的成长；此外，中国也以下放更大的权力给香港特别行政区，作为对学生示威抗议的回应。至目前为止，沪港通对香港市场是项利多，而中国可能会企图复制这项成功的计画。沪港通让香港变身为中国资本流向亚洲地区的管道，而投资基建肯定可以创造地区性成长并累积财富。

看到二战后美国投资欧洲、日本，或世界银行投资开发中国家，中国一定了解，富有、快速成长的亚洲经济，将可为中国出口商创造市场，也将是中国钢铁、汽车和其他产业庞大超额产能的唯一出路。

中国银行存款余额已累积逾百兆人民币，相当于十六兆美元，这其中有极大比重是由台湾企业和个人所贡献，如果我们无法分享这些经济果实，那就太可惜了！

如同一开始提到的，开放中国资本大量流入台湾经济体有一定的风险，那我们又要如何从中获利呢？答案可能就在香港所扮演的角色——中国和其他地区中途地；一个可能的选择是香港存托凭证（ＨＤＲ），此为台湾存托凭证（ＴＤＲ）的反向操作——中国企业藉此在台湾股市挂牌、筹措资金。

过去台湾曾经有过拥有超额资本的光辉岁月，而中国股票市场则停滞无波，首次公开发行（ＩＰＯ）获准的难度极高；反观现今，台湾股票的评价愈来愈低，国人也逐渐降低持股比重，这将垫高台湾企业透过资本市场融资的成本，也降低投资新兴公司的兴趣。

台湾企业若能在香港以ＨＤＲ挂牌，一则可让台湾企业取得更多更廉价的资本，再者也能将来自北京政治干预金融、经济的冲击降到最低。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。