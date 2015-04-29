《全球重要经济事件一览表》--4月29日-5月6日

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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4月29日(三)
华盛顿--美联储银行业监管部门副主任Mark van der Weide在众议院金融服务委员会住房和保险附属委员会，就保险业监管发表证词(1400)。
华盛顿--美国财政部国际事务次长希茨(D. Nathan Sheets)在国际战略研究中心(CSIS)举办的活动上，就“下次美中战略与经济对话的期望”发表演讲(2030)。
维也纳--奥地利财长Hans Jorg Schelling和瑞士财长维德默-施龙普夫就联邦税务组织进行讨论(1630)。
华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议，随后将发布政策声明。(1800)
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定并发布货币政策报告(0730)。
柏林--德国央行理事Andreas Dombret就“让他们倒闭--银行业和市场经济”发表讲话。(0725)
塔林--爱沙尼亚央行总裁Ardo Hansson将谈论爱沙尼亚和欧元区经济。(0800)
4月30日(四)
华盛顿--美联储理事塔鲁洛在美国独立社区银行家协会(ICBA)华盛顿政策峰会上，就“订制社区银行监管制度”发表讲话。(1230)
都柏林--前欧洲央行总裁特里谢将在一次活动上发表讲话。
渥太华--加拿大央行总裁波洛兹将在国会上议院下属委员会发表证词。(1430)
柏林--爱沙尼亚央行总裁Ardo Hansson将谈论欧元区经济。
东京--日本央行召开货币政策会议，公布半年度经济和物价报告。
惠灵顿--新西兰央行宣布利率决定。
马德里--西班牙政府将公布宏观经济预测，这是其2015-2018年稳定计划的一部分。
5月1日(五)
费城--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在消费信贷监管会议上，做主题为“消费者信贷问题”的演讲(1230)。
美国橙市--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在查普曼大学，发表主题为“金融市场的货币政策：是否出现新范例？”的演讲(1945)。
5月4日(一)
波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在该行举办的经济增长和减少监管文件法案推广会议上，致欢迎和开幕词。(1300)
波士顿--美联储理事塔鲁洛在波士顿联储举办的经济增长和减少监管文件法案推广会议开幕式上发表讲话。(1305)
旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在Pacific Community Ventures午餐会前就“通过小企业创造就业和经济机会”发表讲话。(1910)
5月5日(二)
明尼苏达州MARSHALL--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在西南州立大学举办的市政公共论坛上发表讲话。(0000)
悉尼--澳洲央行召开利率会议。(0430)
巴黎--欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚举行记者会，发布法国央行年度报告。
蒙特利尔--加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins将在蒙特利尔都会贸易局发表讲话。(1630)
5月6日(三)
墨西哥玛雅海岸--2015年世界经济论坛拉美峰会(至5月8日)。
布鲁塞尔--2015年欧洲工商峰会(至5月7日)。
华盛顿--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在国际货币基金组织(IMF)主办的活动上，参加主题为“信用市场：繁荣、萧条和扭曲”的小组讨论(1715)。
伦敦--英国央行前副总裁吉弗和普兰德雷以及前货币政策委员会(MPC)委员朱利亚斯在Fathom货币政策研讨会上发言(0730)。
美国巴吞鲁日--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在一次午餐会上就经济前景和货币政策发表演讲(1730)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，没有讨论利率的计划。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开