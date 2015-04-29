《香港报摘》--其他报纸重要消息4月29日

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
* 明报：
--比亚迪 宣布一项员工持股计划，拟由主席王传福最多向员工出售3,266万股A股，变相可套现近20亿港元。
--银河娱乐 将于5月27日推出投资近50亿港元的澳门银河二期及澳门百老汇新项目。公司管理层估计首日开业时会有2万人流，亦不担心回本会出现问题。
* 苹果日报：
--珠江船务 在香港国际机场码头（MCT）营运的货运中转中心，去年开设＂南沙水上快线＂，直接把空运到港的货品，转运至南沙自贸区。公司总经理熊戈兵指，该航线运作仍处模索阶段，今年转攻电商客后，料货量增长迅速。
* 东方日报：
--中信股份 （前称＂中信泰富＂）及五名高层，就中信泰富2008年投资外汇狂蚀百亿港元事件中涉披露虚假或具误导性的财务资料，遭11名小股东入禀小额钱债审裁处索偿。审裁官指案件牵涉复杂的事实和法理，昨应一众被告申请，下令全部申索转介至高院处理。
* 星岛日报：
--于中国西北地区主营豪华汽车4S店的新丰泰 ，今年将重点发展售后服务业务及引入中档汽车品牌。公司副总裁贾若冰表示，预期新车销售毛利率将稳健提升，售后服务毛利率则可保持稳定，料今、明两年公司盈利将有所改善。
* 文汇报：
--文化传信 董事总经理关健聪透露，公司计划在重庆万州建微电影城，由当地政府提供土地和硬件支持，公司主要负责装修、设备以及软件配套等，预计投资额不会很大，约为数千万港元。
* 大公报：
--由长和 主席李嘉诚私人投资的维港投资（Horizons Ventures）牵头、伙拍以色列风投公司Aleph等，向航运数据和分析公司Windward投资合共1,080万美元，以协助该公司通过数据分析，提高航运业的透明度。(完)
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0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开