《香港报摘》--其他报纸重要消息4月29日

* 明报：

--比亚迪 宣布一项员工持股计划，拟由主席王传福最多向员工出售3,266万股A股，变相可套现近20亿港元。

--银河娱乐 将于5月27日推出投资近50亿港元的澳门银河二期及澳门百老汇新项目。公司管理层估计首日开业时会有2万人流，亦不担心回本会出现问题。

* 苹果日报：

--珠江船务 在香港国际机场码头（MCT）营运的货运中转中心，去年开设＂南沙水上快线＂，直接把空运到港的货品，转运至南沙自贸区。公司总经理熊戈兵指，该航线运作仍处模索阶段，今年转攻电商客后，料货量增长迅速。

* 东方日报：

--中信股份 （前称＂中信泰富＂）及五名高层，就中信泰富2008年投资外汇狂蚀百亿港元事件中涉披露虚假或具误导性的财务资料，遭11名小股东入禀小额钱债审裁处索偿。审裁官指案件牵涉复杂的事实和法理，昨应一众被告申请，下令全部申索转介至高院处理。

* 星岛日报：

--于中国西北地区主营豪华汽车4S店的新丰泰 ，今年将重点发展售后服务业务及引入中档汽车品牌。公司副总裁贾若冰表示，预期新车销售毛利率将稳健提升，售后服务毛利率则可保持稳定，料今、明两年公司盈利将有所改善。

* 文汇报：

--文化传信 董事总经理关健聪透露，公司计划在重庆万州建微电影城，由当地政府提供土地和硬件支持，公司主要负责装修、设备以及软件配套等，预计投资额不会很大，约为数千万港元。

* 大公报：

--由长和 主席李嘉诚私人投资的维港投资（Horizons Ventures）牵头、伙拍以色列风投公司Aleph等，向航运数据和分析公司Windward投资合共1,080万美元，以协助该公司通过数据分析，提高航运业的透明度。(完)