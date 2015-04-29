中港个股：中交建称中交疏浚拟赴港IPO，发起100亿元资产证券化业务

路透上海4月29日 - 中国大型基建公司--中国交通建设股份有限公司 旗下中交疏浚海外上市方案落定。中国交建周三公告称，中交疏浚拟在香港发行不超过扩大后总股本15%的H股，并授予不超过H股数量15%的超额配售权。

公告还指出，公司及下属子公司拟发起不超过100亿元人民币的资产证券化业务，包括专项资产管理计划、单一或集合资金信托计划、保险公司项目资产支持计划、基金子公司专项资产管理计划及资产支持票据等。

中国交建指出，中交疏浚将选择适当的时机和发行窗口完成本次H股发行上市，发行价格将根据发行时国际资本市场情况、香港股票市场发行情况、中交疏浚所处行业的一般估值水平以及市场认购情况，并根据境外路演和簿记的结果，由公司与承销商共同协商确定。

此前中国交建及其子公司中国路桥合组中交疏浚，中交建并注入天津、上海和广州三家航道局资产。注资完成后，中交疏浚的总股本达117.75亿股。这三家航道局最近一年的净利合计为18.91亿元。

中国交建称，本次重组疏浚板块并将中交疏浚分拆上市，将推动公司疏浚板块估值的提升，进而实现公司整体估值的提升。通过本次分拆上市，预计中交疏浚将进一步快速发展，其收入和利润将同步合并到公司的会计报表中，有助于提升公司的整体财务表现。

中国交建还指出，今年公司预算新增投资项目合同额在1,200亿元以内（不含海外投资、房地产投资、基本建设投资以及固定资产投资），年度完成投资额预算600亿元，公司自有资金投入额在60亿元以内。

除资产证券化业务外，中国交建近日推出多项债权融资计划，例如拟发行至多150亿元人民币短期债券和不超过150亿元人民币中长期债券。去年11月，公司还宣布发行不超过145亿元优先股的计划，募集资金用于基础设施投资和补充重大工程承包项目营运资金等。