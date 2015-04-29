中港个股：中交建称中交疏浚拟赴港IPO，发起100亿元资产证券化业务

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
路透上海4月29日 - 中国大型基建公司--中国交通建设股份有限公司 旗下中交疏浚海外上市方案落定。中国交建周三公告称，中交疏浚拟在香港发行不超过扩大后总股本15%的H股，并授予不超过H股数量15%的超额配售权。
公告还指出，公司及下属子公司拟发起不超过100亿元人民币的资产证券化业务，包括专项资产管理计划、单一或集合资金信托计划、保险公司项目资产支持计划、基金子公司专项资产管理计划及资产支持票据等。
中国交建指出，中交疏浚将选择适当的时机和发行窗口完成本次H股发行上市，发行价格将根据发行时国际资本市场情况、香港股票市场发行情况、中交疏浚所处行业的一般估值水平以及市场认购情况，并根据境外路演和簿记的结果，由公司与承销商共同协商确定。
此前中国交建及其子公司中国路桥合组中交疏浚，中交建并注入天津、上海和广州三家航道局资产。注资完成后，中交疏浚的总股本达117.75亿股。这三家航道局最近一年的净利合计为18.91亿元。
中国交建称，本次重组疏浚板块并将中交疏浚分拆上市，将推动公司疏浚板块估值的提升，进而实现公司整体估值的提升。通过本次分拆上市，预计中交疏浚将进一步快速发展，其收入和利润将同步合并到公司的会计报表中，有助于提升公司的整体财务表现。
中国交建还指出，今年公司预算新增投资项目合同额在1,200亿元以内（不含海外投资、房地产投资、基本建设投资以及固定资产投资），年度完成投资额预算600亿元，公司自有资金投入额在60亿元以内。
除资产证券化业务外，中国交建近日推出多项债权融资计划，例如拟发行至多150亿元人民币短期债券和不超过150亿元人民币中长期债券。去年11月，公司还宣布发行不超过145亿元优先股的计划，募集资金用于基础设施投资和补充重大工程承包项目营运资金等。
中国交建A股周二收报22.61元，过去一个月累计上涨38.7%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开