版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 10:20 BJT

汽车产业：底特律车厂依赖本土卡车销售提拉全球获利

根据摩根士丹利分析师Adam Jonas，由于日圆走贬，日本车企在过去两年每辆车获得4,000美元的好处。

“以零成本或低成本加装设备，他们许多许多年来一直这么做，”福特首席财务官Bob Shanks告诉路透，“我们将不得不继续努力缩减成本。”

自金融危机以来，底特律的车企已经大幅削减成本，采取措施防范美国卡车市场放缓。

“我们有点像回到过去，尽管以不同的方式，”巴克莱的Brian Johnson说。他指出，轿车不像大型卡车那样赚钱，但仍然有利可图。在过去，底特律的中小型轿车通常是输家。

Susquehanna Financial的分析师Matthew Stover称，福特对F-150皮卡的依赖是“每家车企可能也想有的问题。他们需要找到一条道路，在其他各个领域赚更多钱。”(完) (编译 刘秀红/许娜/王兴亚；审校 孙茉莉/张荻/杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐