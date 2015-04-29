《中国债券市场每日交易备忘》--4月29日

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --招标品种：农发行5/7/10三期债，总额240亿元，11:00招标结束 --4/30 中国货物和服务贸易 3月 --第一财经日报周二引述中国央行研究局首席经济学家马骏称，央行没必要以直接购买 新发地方债的QE（量化宽松）手段来投放基础货币，对地方政府债务置换会有具体安排。 --中国上海社科院周二发布其每年一度的沪港蓝皮书，报告建议，应充分利用上海自贸 区的功能设施和产业带动效应，对接香港的产业价值链及服务业溢出效应，推动上海及香港 产业转型升级发展。 --中国工业和信息化部周二称，严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃行业新增产能，继 续做好产能等量或减量置换工作，提出在京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域，实施减 量置换。 --中国国务院周二部署完善消费品进出口相关政策，对国内消费者需求大的部分国外日 用消费品，于今年6月底前开展降低进口关税试点，逐步扩大降税商品范围，以此扩大国内 消费需求，丰富国内消费者购物选择。 --泰康人寿旗下子公司泰康资产管理有限责任公司开展公募基金管理业务资格已获监管 机构批准，这也是首家获批开展公募基金业务的险资资管公司。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开