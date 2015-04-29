《中国债券市场每日交易备忘》--4月29日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --招标品种：农发行5/7/10三期债，总额240亿元，11:00招标结束 --4/30 中国货物和服务贸易 3月 --第一财经日报周二引述中国央行研究局首席经济学家马骏称，央行没必要以直接购买 新发地方债的QE（量化宽松）手段来投放基础货币，对地方政府债务置换会有具体安排。 --中国上海社科院周二发布其每年一度的沪港蓝皮书，报告建议，应充分利用上海自贸 区的功能设施和产业带动效应，对接香港的产业价值链及服务业溢出效应，推动上海及香港 产业转型升级发展。 --中国工业和信息化部周二称，严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃行业新增产能，继 续做好产能等量或减量置换工作，提出在京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域，实施减 量置换。 --中国国务院周二部署完善消费品进出口相关政策，对国内消费者需求大的部分国外日 用消费品，于今年6月底前开展降低进口关税试点，逐步扩大降税商品范围，以此扩大国内 消费需求，丰富国内消费者购物选择。 --泰康人寿旗下子公司泰康资产管理有限责任公司开展公募基金管理业务资格已获监管 机构批准，这也是首家获批开展公募基金业务的险资资管公司。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次