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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 09:42 BJT

中企海外债券：中海油发行本金总额38亿美元票据，年息率介乎2.625-4.2%

路透香港4月29日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油 周三宣布，将发行三批本金额总共38亿美元，先后于2020-2045年到期的担保票据，年息率介乎2.625-4.2%。

中海油的声明称，其中本金额15亿美元的票据，年利率为2.625%，将于2020年5月到期；本金20亿美元的票据，年利率为3.5%，将于2025年5月到期；本金3亿美元的票据，年利率为4.2%，将于2045年5月到期。

公司预计在扣除费用后所得款项净额约37.65亿美元，款项将用作一般企业用途。

有关票据将在香港联交所上市及买卖。中银国际、花旗、瑞信、高盛（亚洲）、美银美林、中金香港证券、工银国际、摩根大通、摩根士丹利、法兴及渣打银行作为票据的承销方。

中海油首季油气收入按年下跌四成，但公司表示关注低油价环境下的并购机会。 （完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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