港报财经评论：大市助燃剂，今次看内银--经济日报4月29日

大市助燃剂，今次看内银/ 林瑞芬 狮王虽苏醒，美中不足是国指未随恒指破顶，宜慎观短期变化。恒指昨收28,442，升0.03%；国指收14,714，跌0.2%；大市成交额1,706亿港元。中证监警示投资风险，消息又见震动A股。上证昨收4,476，跌1%。由2月低位近3,050点开始起飞，三个月内已涨近1,500点，平均一个月500点，虽然牛市不轻言说顶，但保持半醉半醒之心态看待市况，勿抱一定升一定赚，试想哪来那么多的横财！后市在4,500左右水平波动势难免，不过，暂且看深调的压力还是有限，支持约在4,100。 牛市中市场传闻一大堆，国资委第一时间澄清无大规模重组中石油 及中石化 ，可见维护小投资者之心，两大巨企就算有重组，所费时间需时，更大机会是此际未届重组合适时间，只是市场有心人士藉消息推高两重磅股继而舞高弄低指数，以达其目的，最终受害的可能是跟消息炒的小投资者。A股慢牛走，而非狂牛、波动牛走，才合乎各方利益。当然，理想与现实往往有距离，激情有时很难控制，各自修行。 当前市况，两手准备。恒指而言，升破28,000稳守，顺势论，反覆挑战29,000；相反，回插穿28,000就要小心，毕竟市况在较宽的保历加通道上落走动，上限现在29,500，而中轴在27,000。而国指的保历加通道中轴现已提升至14,000，为短期之关键参考位，只有突破15,000稳守方能挑战更高水平。短期聚焦内银股的上升能力，因市场盛传中国的QE版将出台，中行、工行及兴业银行昨涨1.5%至5.2%不等，南京银行升8.8%，确有追捧。至于H股，中行 、工行 及交行 昨涨1.1%至1.4%不等。观乎工行，近周窄幅上落成交缩，待变格局，一旦冲关7港元成功，抽高至7.5港元乃顺势，昨收6.91港元。内银股若上，国指破15,000，港股再升之途将变得踏实。不然，港股大市就有点波动反覆压力。(B04)

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季绩跌属短期，中电信年结好/ 余少文 中国内地股市下挫，似乎A股在劳动节前后不太平，只好继续炒股不炒市，如中国电信 首季盈利虽跌，但预期未来盈利可保双位数增长，4G概念股追落后下可留意。A股昨日反覆下跌，当中上证综合指数跌51点或1.1%，收报4,476点，沪市成交额达1.06万亿人民币，而沪深两市成交额则合计达1.7万亿人民币。至于国企指数跌26点，收报11,714点，成交额359亿人民币，仍有约33%主板H股股份逆市上升；红筹指数则跌4点，收报5,591点，成交额125亿人民币。 A股和恒生指数接连创多年高位，但国指落后于这些指数，反映国指有机会追落后。但从另一角度来看，国指是众大中华指数中最平，仍然落后于A股和恒指，或是春江水暖鸭先知。尽管今日期指结算，大市昨日缺乏方向也是正常现象，但5月是股市传统淡月，五穷和六绝两大月份下，并非国指一定会跌，过去也有上升例子，但大市已升多时，故国指今年踏入5月和6月，至少上升动力会受影响，最好能横行整固，用时间来消化沽压。 由于大市仍处于强势，除非A股并非牛市又或炒完，否则A股再升，上证挑战6,000点的故事应会继续下去，届时国指又会升，故国指目前即使调整，幅度未必太大，13,000点是重要支持位，但可能跌至13,500点已经可以分段入市，到时跟A股上升息息相关的保险、证券、指数ETF等又再是考虑范围。至于目前公布业绩的中资股，盈利表现只是一般，内银股继续单位数增长，昨日亦是领涨股。而中电信盈利跌9%至50亿人民币，期内收入也跌2%至814.5亿人民币，早前公布首季业绩的中国移动 只宜观望，但中电信则可考虑买入，除了股价会出现调整外，4G上客也有一定潜力。当然，iPhone手机曾令中国联通 和中电信在3G市场上抛离中移动，但中移动获iPhone手机配合下，加上率先推出4G网络，客户量已大幅抛离对手。(B06)

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