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货币新闻 | 2015年 4月 29日 星期三 09:41 BJT

芝加哥期市：小麦期货小幅走高，但全球供应充沛遏制涨势

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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           477.00     0.75  +0.16%    +0.79%     505.70   24
    CBOT玉米           364.00    -0.50  -0.14%    -0.21%     382.77   22
    CBOT大豆           980.00     2.75  +0.28%    +0.72%     973.56   64
    CBOT稻米           $10.27    $0.04  +0.34%    +1.43%     $10.73   42
    美国原油           $56.89   -$0.17  -0.30%    -0.18%     $52.18   65
    汇率
    欧元/美元          $1.097  -$0.001  -0.08%    +0.78%
    美元/澳元           0.799   -0.003  -0.36%    +1.74%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
    
          
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 许娜/刘秀红；审校 龚芳/白云)

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