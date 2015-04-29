港报财经评论：人行放水何必计较称号--信报4月29日

人行放水何必计较称号 /习广思

日前有报道指出，中国很快会宣布新一轮量化宽松政策（QE），由人行通过直接购买商业银行资产的方式，投放基础货币，以此撬动信用投放、拉低全社会的长期融资成本、减缓通缩压力、推动经济增长。有关报道近日逐渐发酵，中国内地放水新模式未必一定行西方式QE，但实际上都是放水，只是名称不同而已。德银前大中华经济学家、现任人行研究局首席经济学家马骏表示，该报道没有根据，人行没必要以直接购买新发地方债的手段来投放基础货币。马骏指出，中国将维持稳健的货币政策，这个基调在中国经济工作会议、3月的《政府工作报告》中都已经明确和重申。

人行手中有包括定向再贷款、利率、存款准备金率和各种流动性调节工具，足以维持合理的流动性，保持货币和信贷的平稳增长，何况中国银行法也规定央行不得直接向政府提供融资。另外，对应经济下行压力，除了使用货币政策工具之外，政府还使用财政和结构性改革等政策工具，中国进行宏观调控的工具箱内还有许多工具可用。所谓其他工具，彭博日前又引述知情人士称，人行或将扩大PSL规模和范围，并将质押标的扩至地方政府债等。此举一方面有助缓和地方债巨量供应压力，且作为基础货币投放渠道之一，未来PSL或替代降准成为常态工具。

中信证券指出，去年人行未找到好的方式可以支持其大规模发行PSL，债务置换恰恰为人行基础货币投放渠道的改变提供了机会。单依靠降准非长远之计，大水漫灌必然被市场诟病，需要常态化工具来替代降准。从需求端来看，银行愿意参与债务置换，但年期不匹配，因其负债端较短，而地方债务期限较长，涉及流动性供应的问题，若人行通过PSL变相提供流动性支持，将能够改善商业银行年期错配对其流动性造成的压力，从而平衡好地方政府、财政部、人行和商业银行的资金需求与供应。招商证券称，从稳增长角度，PSL操作提供了资金，因为这个钱肯定是要流入到实体经济去的，若人行把地方债纳入合格抵押品范围，有助缓解其发行的压力问题，上述压力包括发行规模较大、地方债流动性不佳等。(B01)

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数据利淡，美汇迫近云雾区底部/ 苏子

美国在周初公布的4月服务业采购经理指数自前值的59.2回落至57.8，较市场预期的58.8差，因此令市场深信联储局已不大可能提前在6月或9月加息，故不少分析师已预期联储局下半年最多只会加息一次，而加息的时间亦会推迟至12月，甚至明年首季，结果，市场大户有足够理由“偷步”炒作本周联储局会后声明的语调将倾向鸽派。因此，市场知悉上述的利淡经济数据后，再度把美元推低。美汇指数自上周四以大阴烛跌破日线一目均衡图云雾区的顶部支持收市后，已连跌四个交易天，并已迫近上述云雾区的底部支持附近，暂时最低曾见96.33水平。

由于昨天欧洲市此低位与20天保历加通道的96.28底部支持相若，因此，若稍后美汇指数可以跌至上述云雾区的底部支持以下收市，亦即跌破通道支持，届时技术上已可出现双重突破，这有利美汇指数顺利跌破上月26日的96.17低位，并使到在100心理关口附近的双顶不利形态可以获得确认。不过，若然稍后美汇指数可以在上述的保历加通道底部支持找到明显承接，未能向下作出重大突破，这将意味着美元仍然处于高位争持的上落市格局，上述的双顶不利形态仍然存在发展失败的危机。

周初美元进一步下跌，令国际大户趁机把金价大幅挟高至1,200美元关口以上杀止蚀盘图利，单日急升接近30美元。由于本周初为黄金期权到期日，而在1,200美元价格水平存在着大量未平仓合约，因此当金价升破了1,200美元关口后，期权的相关买盘便推动了金价继续走高，并在触及1,207.25美元高位后才受阻回落。因此，周初金价的急升只不过是大户借助空头回补的技术性挟淡仓行为。若本周余下时间金价未见承接周初的强劲升势进一步升至100天平均线阻力波动及收市，反而50天平均线可以得而复失，配合届时美汇指数亦可以保持在日线保历加通道内上落，未见破位大幅下挫，预料金价在大户杀淡仓完毕后，大方向仍以继续往下寻底为主。金价要突破100天平均线阻力收市，才可望继续造好。(B07)

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