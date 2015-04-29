港报社评：从＂一国两制＂制度安排认识特首普选--文汇报4月29日

中联办主任张晓明昨天会见香港自由党领导层，对自由党支持特区政府政改方案的立场给予充分肯定，并表示要从＂一国两制＂全面认识特首普选。

张晓明表示，对于香港特别行政区行政长官普选制度，一定要放在＂一国两制＂大的制度安排和基本法的框架内全面认识。古人说：＂不谋全局者不足谋一域，不谋万世者不足谋一时。＂正如张晓明指出，全面认识特首普选制度，不仅要从香港的角度看，还要从中央政府的角度看；不仅要看到它对香港社会内部利益关系以及香港繁荣稳定带来的影响，还要看到它对香港与中央的关系、对国家安全带来的影响；不仅要注重民主成分的提高，还要讲究原则和底线。把握好看问题的角度，有助于得出公正的结论。

张晓明指出，基本法和全国人大常委会有关决定确定的行政长官普选制度，不仅是香港历史上最民主的制度，也是最适合现阶段香港实际情况的制度，兼具合宪性、民主性、正当性、稳健性等特点，因而是切实可行的好制度。

张晓明还特别谈到习近平主席不久前指出的＂三个有利于＂：香港的政制发展应该有利于香港居民安居乐业，有利于社会繁荣稳定，有利于维护国家主权、安全、发展利益。这＂三个有利于＂的标准同样适用于衡量行政长官普选制度。＂三个有利于＂标准把居民安居乐业标准，社会繁荣稳定标准，维护国家主权、安全、发展利益标准结合起来成为统一的标准，是对香港政制发展全面的、科学的论断，符合国情港情，为推进普选提供了根本的指南。(A04 )