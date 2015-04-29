港报社评：从＂一国两制＂制度安排认识特首普选--文汇报4月29日

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
中联办主任张晓明昨天会见香港自由党领导层，对自由党支持特区政府政改方案的立场给予充分肯定，并表示要从＂一国两制＂全面认识特首普选。
张晓明表示，对于香港特别行政区行政长官普选制度，一定要放在＂一国两制＂大的制度安排和基本法的框架内全面认识。古人说：＂不谋全局者不足谋一域，不谋万世者不足谋一时。＂正如张晓明指出，全面认识特首普选制度，不仅要从香港的角度看，还要从中央政府的角度看；不仅要看到它对香港社会内部利益关系以及香港繁荣稳定带来的影响，还要看到它对香港与中央的关系、对国家安全带来的影响；不仅要注重民主成分的提高，还要讲究原则和底线。把握好看问题的角度，有助于得出公正的结论。
张晓明指出，基本法和全国人大常委会有关决定确定的行政长官普选制度，不仅是香港历史上最民主的制度，也是最适合现阶段香港实际情况的制度，兼具合宪性、民主性、正当性、稳健性等特点，因而是切实可行的好制度。
张晓明还特别谈到习近平主席不久前指出的＂三个有利于＂：香港的政制发展应该有利于香港居民安居乐业，有利于社会繁荣稳定，有利于维护国家主权、安全、发展利益。这＂三个有利于＂的标准同样适用于衡量行政长官普选制度。＂三个有利于＂标准把居民安居乐业标准，社会繁荣稳定标准，维护国家主权、安全、发展利益标准结合起来成为统一的标准，是对香港政制发展全面的、科学的论断，符合国情港情，为推进普选提供了根本的指南。(A04 )
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开