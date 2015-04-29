港报社评：中央要驭疯牛，中港股市添波动--经济日报4月29日

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
中证监在三周内四度警示股市风险，官方亦接连澄清央企合并与大推量宽等传闻，反映中央盼牛市要长不要短、要慢不要快，换时间稳经济推改革。中央出手驭牛，政策市势更波动。
值得留意的是，除中证监开腔外，中央昨天亦否认央企合并的传闻，对于外媒盛传内地将推大规模中国式量宽，透过人民银行印钞购地方债，人行方面亦公开否认。中央就这三件事接连表态，应非独立事件，背后思路实一脉相承，反映中央的三个盘算。
其一，图驾驭股市疯牛。中央虽主动制造国家牛市，但盼牛市时间要长不要短、要慢不要快，争取更多时间稳住经济与信心，并让股市助企业融资，以投资互联网+、制造业升级等新引擎。惟A股＂开车＂未足一年，上证指数已累飙逾倍，且升势日急，单是今个月已狂升近两成。中央难免忧虑疯牛猛冲，令牛市加快到终点，遂出口术降温，要拉长牛市时间。
其二，稳股市促改革。中央明白内地股民的炒股狂态，不希望股市牛气滔天、急上急落，令改革添烦。就如中央推动南车与北车合并后，南北车股价一度被爆炒，被股民喻为＂神车＂，惟该两股的股价近期又急回近两成，中央要避免市场对央企合并等改革炒作过度，令神车事件重演，徒添股市剧烈震荡，反不利营造平稳金融环境促改革。
其三，防外界借机渲染经济硬着陆。外界渐视A股为经济反向指标，经济愈差中央愈要谷牛市，近期外界对内地经济更大吹淡风，有外媒更指人行将被迫要推大规模量宽救亡。中央并不乐见外界愈唱愈淡，损害市场对中央稳经济的信心，遂迅速澄清中国式量宽的传言，防外界趁股市禾雀乱飞，渲染中国经济硬着陆风险，徒添中央稳经济的难度。
虽然中央控疯牛用心良苦，惟内地散户向来钱多任性，对中央警示未必听得入耳，故中央为股市降温的药效能持续多久，会否因散户续挟热钱舞疯牛乱冲乱撞，迫使中央不断加招，实有待观察。但几可肯定的是，中央频频开腔，反映中央对股市疯牛的戒心渐增，与散户的角力势日趋激烈，令中港股市倍添政策变数，后市风浪更不容小觑。(A10)
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0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开