港报社评：中央要驭疯牛，中港股市添波动--经济日报4月29日

中证监在三周内四度警示股市风险，官方亦接连澄清央企合并与大推量宽等传闻，反映中央盼牛市要长不要短、要慢不要快，换时间稳经济推改革。中央出手驭牛，政策市势更波动。

值得留意的是，除中证监开腔外，中央昨天亦否认央企合并的传闻，对于外媒盛传内地将推大规模中国式量宽，透过人民银行印钞购地方债，人行方面亦公开否认。中央就这三件事接连表态，应非独立事件，背后思路实一脉相承，反映中央的三个盘算。

其一，图驾驭股市疯牛。中央虽主动制造国家牛市，但盼牛市时间要长不要短、要慢不要快，争取更多时间稳住经济与信心，并让股市助企业融资，以投资互联网+、制造业升级等新引擎。惟A股＂开车＂未足一年，上证指数已累飙逾倍，且升势日急，单是今个月已狂升近两成。中央难免忧虑疯牛猛冲，令牛市加快到终点，遂出口术降温，要拉长牛市时间。

其二，稳股市促改革。中央明白内地股民的炒股狂态，不希望股市牛气滔天、急上急落，令改革添烦。就如中央推动南车与北车合并后，南北车股价一度被爆炒，被股民喻为＂神车＂，惟该两股的股价近期又急回近两成，中央要避免市场对央企合并等改革炒作过度，令神车事件重演，徒添股市剧烈震荡，反不利营造平稳金融环境促改革。

其三，防外界借机渲染经济硬着陆。外界渐视A股为经济反向指标，经济愈差中央愈要谷牛市，近期外界对内地经济更大吹淡风，有外媒更指人行将被迫要推大规模量宽救亡。中央并不乐见外界愈唱愈淡，损害市场对中央稳经济的信心，遂迅速澄清中国式量宽的传言，防外界趁股市禾雀乱飞，渲染中国经济硬着陆风险，徒添中央稳经济的难度。

虽然中央控疯牛用心良苦，惟内地散户向来钱多任性，对中央警示未必听得入耳，故中央为股市降温的药效能持续多久，会否因散户续挟热钱舞疯牛乱冲乱撞，迫使中央不断加招，实有待观察。但几可肯定的是，中央频频开腔，反映中央对股市疯牛的戒心渐增，与散户的角力势日趋激烈，令中港股市倍添政策变数，后市风浪更不容小觑。(A10)