希腊政经：为追回外逃存款，希腊将对纳税人的外国存款提供税收优惠

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透雅典4月28日 - 希腊将允许该国纳税人申报在外国的存款，而不会加以惩罚，并对纳税人的外国存款提供税收优惠，此举旨在帮助希腊战胜可能导致该国破产的现金危机。
“政府将讨论一项法案，允许希腊公民自愿申报他们的国外存款，”希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)在雅典会见瑞士官员后表示。
自2010年债务危机爆发以来，希腊人担心希腊可能会退出欧元区，将数以十亿计的欧元存款转至国外。存款外逃导致希腊银行业资金紧张，不得不依赖希腊央行融资来解决流动性问题。
这些存款中有一部分流入了瑞士的银行。
根据该计划中的法案，纳税人在外国的存款将被征收15%-20%的税赋，希腊财政部的一位高级官员称。此举是对那些将存款转至国外，但未向希腊税务当局申报这一收入的纳税人给出的一项激励。
否则未申报收入的存款人若被发现，将会被征收46%的税赋，并被处以46%的罚金。
瓦鲁法基斯说，该法案一旦获得议会通过，希腊和瑞士当局将签署一项政治协议，交换瑞士银行业所拥有的希腊存款相关信息。(完) (编译 汪红英；审校 孙茉莉)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。