港报社评：勇武抗争愈激烈，愈应善用非暴力--信报4月29日

反对派阵营部分人士的抗争方式愈来愈激烈，予人不文明的话柄之余，甚至直接损害新闻自由。对于日前＂鸠呜行动＂引致冲突，记协发声明谴责，原因是有人在旺角警署外包围及拍打到场采访的无线新闻采访车，以及指骂摄影师，严重干预新闻自由，促请巿民以理性表达意见，不应阻碍传媒采访工作，要尊重新闻工作者的采访权。

一直有论者指出，泛民政党让激进派和勇武派牵着鼻子走，削弱了温和派的声音，面对眼下绷紧得＂谁也不代表谁＂的政治环境，主流泛民该如何自处？我们认为，恰恰是有团体抗争手段愈来愈激烈，真正的民主派更加应善用非暴力的和平原则，惟其如此才可达成真正的勿忘初衷。

也许有人辩解，香港的所谓＂以武抗暴＂，充其量是包围、拍打、冲撞，或者击毁立法会玻璃门等等死物，与外国的暴力骚乱不可同日而语，根本称不上是激进。＂以武抗暴＂的思维模式很容易像病毒一般传播扩散；对于违法乱纪的激进暴力行为，倘不能防患未然，反而姑息甚或鼓动，后果不堪设想，尤其是仇恨警察的非理性情绪一旦根植于民众心中，社会将鸡犬不宁。

香港的示威文化一向引以自豪的是和平理性非暴力非粗口，奈何时移世易，＂和理非非＂反而沦为激进派和勇武派视之为可笑的贬义词。尽管如此，民主派仍然必须坚守立场，以圣雄甘地作为榜样，善用非暴力的正能量与掌权者斡旋。在马丁路德金与Malcolm X之间，前者虽然被对方批评为软弱无助（Defenseless），但历史证明，拒绝走上激进路线的马丁路德金赢得更加响亮的掌声，也确使民权运动取得实质的功业。(A02)