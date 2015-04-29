港报社评：勇武抗争愈激烈，愈应善用非暴力--信报4月29日

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
反对派阵营部分人士的抗争方式愈来愈激烈，予人不文明的话柄之余，甚至直接损害新闻自由。对于日前＂鸠呜行动＂引致冲突，记协发声明谴责，原因是有人在旺角警署外包围及拍打到场采访的无线新闻采访车，以及指骂摄影师，严重干预新闻自由，促请巿民以理性表达意见，不应阻碍传媒采访工作，要尊重新闻工作者的采访权。
一直有论者指出，泛民政党让激进派和勇武派牵着鼻子走，削弱了温和派的声音，面对眼下绷紧得＂谁也不代表谁＂的政治环境，主流泛民该如何自处？我们认为，恰恰是有团体抗争手段愈来愈激烈，真正的民主派更加应善用非暴力的和平原则，惟其如此才可达成真正的勿忘初衷。
也许有人辩解，香港的所谓＂以武抗暴＂，充其量是包围、拍打、冲撞，或者击毁立法会玻璃门等等死物，与外国的暴力骚乱不可同日而语，根本称不上是激进。＂以武抗暴＂的思维模式很容易像病毒一般传播扩散；对于违法乱纪的激进暴力行为，倘不能防患未然，反而姑息甚或鼓动，后果不堪设想，尤其是仇恨警察的非理性情绪一旦根植于民众心中，社会将鸡犬不宁。
香港的示威文化一向引以自豪的是和平理性非暴力非粗口，奈何时移世易，＂和理非非＂反而沦为激进派和勇武派视之为可笑的贬义词。尽管如此，民主派仍然必须坚守立场，以圣雄甘地作为榜样，善用非暴力的正能量与掌权者斡旋。在马丁路德金与Malcolm X之间，前者虽然被对方批评为软弱无助（Defenseless），但历史证明，拒绝走上激进路线的马丁路德金赢得更加响亮的掌声，也确使民权运动取得实质的功业。(A02)
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0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开