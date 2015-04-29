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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 09:40 BJT

台湾股市：盘中小升，宏达电因业绩平平而挫跌

路透台北4月29日 - 台湾股市周三盘中上扬0.14%，宏达电 
挫跌。
    
    0122GMT时，加权股价指数 上涨14点至9,970.81点，上交易日
下跌0.16%。
    
    电子类指数 跌0.48%；半导体类指数 跌0.85%，光电类
指数 则跌0.57%。
    
    行动装置大厂宏达电股价挫跌6%，因上日公布第一季获利表现平平。
(完)

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