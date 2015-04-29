港报社评：设输入人才清单减错配--星岛日报4月29日

政府下星期开始新的输入人才准则，新增港人在海外出生的大学毕业子女类别，又放宽留港续期安排，增加计画吸引力，同时调整学历和工作经验计分法，务求增加数量之外还提升质素。

政府为了增加劳动人口，除延迟公务员退休年龄，并且透过增加托儿服务等措施，尽量释放妇女和长者劳动力。可是，这些措施只能够起到部分纾缓作用。内地来港作家庭团聚的单程证安排，有助令本来萎缩的人口保持增长，但是近年两地跨境婚姻已经见顶回落，部分港人更选择在内地安家。输入人才对保持人口增长的重要性，有增无已。

今次新增移居海外港人的第二代来港发展类别，中国和香港现时提供的发展机遇，远比不少海外地区为大，这些人回港发展，容易适应香港文化。

短期而言，部分市民有不同顾虑。本土主义者批评是在人口结构上＂沟淡＂土生港人，他们主要担心被内地人＂赤化＂。不过，有关安排是开放给全世界的，反而有助香港维持国际化都会的特质。

有市民担心更多外人来港工作和生活，会增加对香港资源的需求，包括抢高楼价和租金，或抢夺子女国际学校学位；政府批出申请的步伐，要因应情况调节。

更多人担心的是会令本地青年面对更激烈的就业竞争；不过，政府要输入的是高端人才，不少大型企业聘请员工宁缺毋滥，少一个外来人才不保证饭碗会落到本地人手上。输入人才可以提升香港的竞争力和创富能力，他们消费力又高，反而可以为香港创造更多工作机会。

政府今次调整学历和工作经验计分法，例如一般大学毕业的得分比以前低，而名列世界100强大学毕业或有国际工作经验者则额外加分，显示当局设法提高输入人才的质素。不过，在确保输入的人才不会和社会需求出现错配方面，政府比较被动。

加拿大等国有人才清单，因应本身较为急须和短缺的人才需求订定优次，按情况改变而调整。订立这样的人才清单相当复杂，要紧握市场脉搏和顾及本地培训能力，还有各种专业组织关卡，不可能一蹴即至，港府要多花气力探讨和协调，以确保输才计画能够起到最好效果。(A06)