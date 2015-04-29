港报社评：设输入人才清单减错配--星岛日报4月29日

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
政府下星期开始新的输入人才准则，新增港人在海外出生的大学毕业子女类别，又放宽留港续期安排，增加计画吸引力，同时调整学历和工作经验计分法，务求增加数量之外还提升质素。
政府为了增加劳动人口，除延迟公务员退休年龄，并且透过增加托儿服务等措施，尽量释放妇女和长者劳动力。可是，这些措施只能够起到部分纾缓作用。内地来港作家庭团聚的单程证安排，有助令本来萎缩的人口保持增长，但是近年两地跨境婚姻已经见顶回落，部分港人更选择在内地安家。输入人才对保持人口增长的重要性，有增无已。
今次新增移居海外港人的第二代来港发展类别，中国和香港现时提供的发展机遇，远比不少海外地区为大，这些人回港发展，容易适应香港文化。
短期而言，部分市民有不同顾虑。本土主义者批评是在人口结构上＂沟淡＂土生港人，他们主要担心被内地人＂赤化＂。不过，有关安排是开放给全世界的，反而有助香港维持国际化都会的特质。
有市民担心更多外人来港工作和生活，会增加对香港资源的需求，包括抢高楼价和租金，或抢夺子女国际学校学位；政府批出申请的步伐，要因应情况调节。
更多人担心的是会令本地青年面对更激烈的就业竞争；不过，政府要输入的是高端人才，不少大型企业聘请员工宁缺毋滥，少一个外来人才不保证饭碗会落到本地人手上。输入人才可以提升香港的竞争力和创富能力，他们消费力又高，反而可以为香港创造更多工作机会。
政府今次调整学历和工作经验计分法，例如一般大学毕业的得分比以前低，而名列世界100强大学毕业或有国际工作经验者则额外加分，显示当局设法提高输入人才的质素。不过，在确保输入的人才不会和社会需求出现错配方面，政府比较被动。
加拿大等国有人才清单，因应本身较为急须和短缺的人才需求订定优次，按情况改变而调整。订立这样的人才清单相当复杂，要紧握市场脉搏和顾及本地培训能力，还有各种专业组织关卡，不可能一蹴即至，港府要多花气力探讨和协调，以确保输才计画能够起到最好效果。(A06)
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0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开